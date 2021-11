La sanidad pública ofrecerá de nuevo la reproducción asistida para lesbianas, mujeres solteras y, por primera vez, personas trans

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha firmado este viernes la actualización de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud en el que se vuelve a incluir otra vez los derechos de las mujeres solteras, parejas de lesbianas o bisexuales con pareja mujer que quieran acceder a la reproducción asistida. Además, se incorpora también a las personas trans capaces de gestar. La ministra ha apuntado que con esta orden se contribuye a tener una "sociedad mucho más decente".

En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy dejó fuera del sistema de salud pública a estas mujeres a través de una reforma que ponía como requisito la "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal" y la "existencia de un trastorno documentado de la capacidad reproductiva". Además, alegó que las razones para excluir a estas mujeres eran motivos presupuestarios y de ahorro. Estas exigencias suponían una grave discriminación para todas aquellas personas que no se encontrasen en una relación heterosexual.

La presidenta de Galehi, Marta Márquez: "Basaron la normativa en que las mujeres solteras y del colectivo LGTBI no teníamos ningún problema médico"

La presidenta de la asociación de familias LGTBI Galehi, Marta Márquez, explica cómo sacaron de la cartera pública ese servicio: "La normativa la basaron en que las mujeres lesbianas, bisexuales y trans -de las que ni se hablaba en el momento- y solteras no teníamos ningún problema médico". A la asociación llegaban "muchísimos casos" de parejas o mujeres que en la Seguridad Social les decían "que no estaba contemplado, que no podían acceder a ese servicio", lo que ha supuesto que muchas familias tuvieran que recurrir a la sanidad privada con el elevado coste que supone, asegura Márquez.

Sin embargo, algunas comunidades decidieron no aplicar la normativa que impulsó la exministra de Sanidad del PP, Ana Mato, como Andalucía, Catalunya, Castilla-La Mancha, Aragón o Madrid, esta última por resolución judicial. Sin embargo, otras sí siguieron la directriz como las ciudades de Ceuta y Melilla, donde sigue vigente la exclusión.

La modificación de la ley la anunció el PSOE durante la celebración del Orgullo de 2018 y el anterior ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo volvió a suscribir en febrero de 2020, sin embargo la pandemia y la reestructuración de los ministros ha provocado un gran retraso como apunta Márquez: "Hemos tenido que esperar años de gobierno de izquierdas para que esto vuelva al servicio público".