El derecho a decidir sobre la forma de Estado. Eso es lo que exige el movimiento popular que celebrará el próximo 2 de diciembre una consulta en Madrid sobre Monarquía o República. A este proyecto se ha sumado el colectivo feminista porque "la Constitución del 78 fue un texto que solo tuvo padres y ninguna mujer participó en su redacción".

Este lunes un grupo de mujeres, coincidiendo con la fecha en la que el voto femenino se pudo ejercer por primera vez en España, han querido hacer un llamamiento a los ciudadanos porque "la jefatura del estado condicionada por la sangre y la herencia no es compatible con la sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres".

"Queremos un movimiento fuerte y con peso en barrios, universidades y fábricas", explica a Público Luis Gimeno Lopesinos, uno de los propulsores de esta consulta. Un objetivo en el que la lucha feminista tiene un papel muy importante, según detalla.

No solo se podrá votar en Madrid

Entre los objetivos de este movimiento están: "Parar los pies a la dictadura asfixiante de la banca, las grandes fortunas y las empresas del IBEX, poner el futuro de la mayoría social en manos y al servicio de la mayoría social, potenciar la sociedad civil organizada, así como reforzar los movimientos sociales como sujetos protagonistas y decisorios de la democracia".

"Pueden unirse algunos barrios a última hora"

Por ese motivo, cerca de 100 mesas de votación se desplegarán en diversos barrios y pueblos de Madrid. Entre los que se encuentran Arganzuela, Carabanchel Alto y Bajo, Lavapiés, Latina, Tirso de Molina, Tetuán, Vallecas, Usera, Orcasitas, Leganés, Parla o Alcobendas. Se espera que la cifra aumente ya que "pueden unirse algunos barrios a última hora", explica Gimeno Lopesinos.

Sin embargo, también podrán votar los habitantes de Talavera de la Reina (Toledo) y Miranda de Ebro (Burgos). De momento solo esos municipios podrán participar en la consulta pese al deseo de la organización de realizar más en otras comunidades.

Cada vez son más

Gimeno Lopesinos también señala que cada vez son más los grupos que quieren formar parte de este proyecto. Y un ejemplo reciente son los estudiantes de diversas universidades que se ponen en contacto con ellos para organizar consultas. "Cerca de 15 universidades de todo el país quieren sumarse, entre ellas la Complutense de Madrid o la Politécnica pero también nos llaman desde Zaragoza o Barcelona", afirma.

"Para nosotros es una gran satisfacción que los estudiantes estén más concienciados", asegura, ya que "en realidad es una lucha que nos beneficia a todos", subraya.

Después de la consulta continuará la lucha

Para este colectivo lo importante es continuar con la lucha. "Sea el resultado que sea, lo analizaremos todo", determina Gimeno Lopesinos, quien añade que no será hasta mediados de enero cuando se reúnan para estudiar los resultados.

Entre nuestros proyectos está ir sumando nuevas consultas en barrios de toda España. "No nos conformamos con lo que tenemos y por ello la lucha continuará", sentencia. Esto no es el fin, de hecho es el inicio para que aquellos que no están contentos con la Monarquía puedan lanzar un mensaje pacíficamente a las instituciones.