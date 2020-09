En las imágenes emitidas en Telecinco se puede observar las deplorables condiciones de los ancianos en la residencia DomusVi de Llíria, en València. Desde caídas sin recibir ayuda hasta tenerles desnudos y atados a una silla. La Consellería ha anunciado que investigará la situación y remitirá las imágenes a la Fiscalía.

Los vídeos fueron grabados por una extrabajadora, que observaba cómo una de las ancianas en la residencia se caía, pedía ayuda y pasaban minutos y minutos sin que nadie acudiera.

"Los tienen atados ahí sentados, no les importa si comen o no comen. Es un infierno, yo la llamo la residencia de la muerte. Se me caía el alma al suelo viendo el sufrimiento de estas personas, porque son personas. Cada día me iba a casa llorando", relata la extrabajadora a Telecinco.

Comenta que los ancianos están "famélicos" por la falta de atención. En las imágenes se puede ver como uno de ellos come, atado a una silla, sin ningún tipo de ayuda ni supervisión, completamente solo.

Otra de las imágenes que más ha impactado ha sido la de una anciana, atada desnuda a una silla, también sola. La extrabajadora de la residencia valenciana asegura que se podían pasar sentados en sillas "horas y horas".

DomusVi: "la mayor red de residencias de ancianos de España"

La red de residencias de DomusVi cuenta ya más de 150 fallecidos en tan solo ocho de sus residencias. La empresa, controlada por el fondo de inversiones británico ICG, no ha facilitado apenas información sobre sus residentes, según los foros de familiares.

Es la líder del sector privado de residencias de mayores, un negocio que ha dejado gran parte de las muertes durante la crisis sanitaria y que deja en evidencia las carencias de sus servicios.