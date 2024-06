El restaurante Disfrutar de Barcelona se corona como el mejor del mundo

El restaurante español Disfrutar se coronó este miércoles como el mejor restaurante del mundo al conseguir el primer puesto de la lista de The World's 50 Best Restaurants, que celebró la edición número 22 de sus premios en Las Vegas (EEUU). En el citado evento, el también español Asador Etxebarri, con Bittor Arginzoniz como cocinero principal, logró el segundo puesto. La cuarta posición fue para David Muñoz y su restaurante Diverxo.

"Queremos dedicar que Disfrutar es el mejor restaurante del mundo a toda la gastronomía de nuestra tierra y a todas las personas que trabajan y trabajaron día a día por la gastronomía para hacer este oficio maravilloso", dijo emocionado Eduard Xatruch, el chef que capitanea el restaurante barcelonés junto a Mateu Casañas y Oriol Castro. Tanto Disfrutar como el Asador Etxebarri han subido un puesto respecto a la edición anterior de estos galardones.

En 2023, fue el restaurante peruano Central, el que alcanzó el máximo reconocimiento. En esta edición salió de la clasificación para unirse al salón de la fama Best of the Best, donde se encuentran los restaurantes número ganadores.

En esta ocasión, el tercer puesto fue a parar al restaurante parisino Table by Bruno Verjus, ocupando así el lugar en el podio al que un año antes se subió el español Diverxo.



En el listado de 2024, también aparecen los restaurantes españoles Denia, llevado por Quique Dacosta, que ha subido del puesto 20 al 14; y el madrileño Getaria, que aparece en el posición 28. Los restaurantes de España, Perú, Brasil y México fueron los protagonistas de esta edición de premios. La creación de la lista de The World's 50 Best Restaurants fue resultado de los votos de 1.080 expertos, congregados por la revista británica Restaurant.