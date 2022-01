Ribera da la espalda a Garzón por las macrogranjas y asegura que sus declaraciones generan "dudas que no están basadas en hechos reales"

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha pronunciado sobre las declaraciones de Alberto Garzón sobre las macrogranjas y su impacto ambiental. La política socialista ha dado la espalda al ministro de Consumo y ha asegurado que sus declaraciones generan "tensión" y "dudas que no están basadas en ningún hecho real".

La ministra, que ha comparecido ante los medios tras visitar algunos de los lugares afectados por las inundaciones de Navarra de diciembre, se ha desmarcado así de las palabras del político de Unidas Podemos, a pesar de que existen publicaciones científicas –informes de la FAO o del IPCC– que señalan al impacto ambiental del modelo intensivo de ganadería y reclaman un descenso del consumo de carne para mitigar la crisis climática.

Al igual que Pedro Sánchez en una entrevista con la Cadena SER, Ribera no ha aprovechado la situación para cortar el bulo vertido desde sectores conservadores y que acusaba a Garzón de atacar al conjunto de los ganaderos españoles en una entrevista con The Guardian. "Estos días hemos oído intervenciones que generan preocupación y ansiedad sobre un colectivo que tiene el cariño del conjunto del Gobierno y la sociedad", ha dicho la ministra. "Máximo respeto por las ganaderos y ganaderas (muchas son mujeres) en una tarea que no solo es fundamental para el aprovisionamiento de alimentos, sino para la fijación de la población y servicios medioambientales. Esto es clave", ha zanjado.

Pese a todo, la postura del Ministerio para la Transición Ecológica respecto al descenso del consumo de carne es, oficialmente, similar a la de Garzón. Al menos así se desprende de la propia web ministerial, donde se pueden leer algunas publicaciones que recogen recomendaciones científicas para transformar los hábitos de consumo hacia dietas con un mayor peso de productos vegetales.

En 2019, el equipo de Gobierno de Ribera se hizo eco de una publicación de la prestigiosa revista The Lancet que ponía énfasis en la reducción de las dietas cárnicas para mitigar la subida global de temperaturas y reducir la huella de carbono del sector alimentario. "El consumo mundial de frutas, vegetales, frutos secos y legumbres deberá duplicarse, y el consumo de alimentos como la carne roja y el azúcar deberá reducirse en más del 50%. Una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales".

Además, en mayo de 2021, el Gobierno presentó el documento España 2050, una estrategia a largo plazo para adaptar el país a la nueva coyuntura climática. Entre sus puntos, destacaba también un apartado en el que se abordaba la necesidad de descender la ingesta de carne en los próximos años. "Numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre dos y cinco veces superior al recomendable", sostenía la publicación.