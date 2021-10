"Todas las instituciones han trabajado ateniéndose al principio de legalidad" en el caso del supuesto asesino del niño en Landero (La Rioja). Así de tajante se ha mostrado el ministro del Interior.

Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que en el suceso "han estado incorporadas todas las instituciones que han trabajado como han entendido razonable, Instituciones Penitenciarias, la Fiscalía y el propio juez de vigilancia penitenciaria".

A continuación, ha recordado que "a la persona a la que se le imputa el asesinato de Álex, desde el año 2013 de permisos penitenciarios, que tienen aprobados por el juez de vigilancia penitenciaria, y disfrutó de 39", para proceder a apuntar que en febrero de 2020, "cuando ya había cumplido tres cuartas partes de la condena se le otorga un tercer grado restringido, por el que no podía salir del Centro de Inserción Social en el que se encontraba, y en el abril, el juez de vigilancia penintenciaria le da la libertad condicional".

El ministro ha seguido explicando que "cuando ocurre una desgracia como esta, se evalúan mucho más los acontecimientos para tratar de sacar unas conclusiones", en declaraciones a los medios tras el 15º Congreso Regional del PSOE celebrado en Logroño.

Junto a la ministra de Educación, Marlaska ha mostrado la "solidaridad" y "apoyo" del Gobierno de España "a los padres, al hermano y a toda la familia, y amigos de Álex". "Una tragedia que nos toca a todos, a toda persona que tenga un mínimo sentido de humanidad", ha dicho para terminar.



"Legislar en caliente no suele ser la mejor técnica"

Fernando Grande-Marlaska también se ha referido a las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que le exigía "responsabilidades" por el tercer grado del asesino: "Tenemos una derecha, una oposición, a la que le gusta instrumentalizar las tragedias humanas con un carácter político".

Tras ello, el ministro ha sido tajante al recordar que "legislar en caliente no suele ser la mejor técnica", para añadir que "ahora no es el momento de ofrecer conclusiones o nuevas leyes si no que las mismas tienen que ser consecuencia de un debate sosegado y tranquilo con la perspectiva de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".

En este punto, ha indicado, "las leyes deben ir dirigidas a garantizar la seguridad de los ciudadanos y más de los colectivos más vulnerables como los menores de edad".

Ha proseguido Marlaska puntualizando que ya en 2010 "se adoptaron medidas complementarias como la libertad vigilada para condenados por delitos de esta naturalezas", si bien es cierto que al acusado por la muerte del menor de Lardero "no le afectaban". "Estamos valorando todo lo que acontece en sucesos como este para sacar las conclusiones necesarias", ha reconocido.

En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la denuncia anterior de otra menor por hechos similares tan solo dos días antes del crimen, el ministro ha asegurado no conocer "los extremos relativos de dicha denuncia, todo ello se está estudiando y analizando para sacar las conclusiones necesarias pero no caigamos en la temeridad de tratar de llegar a conclusiones a las horas de esta desgraciada tragedia", ha indicado.

Finalmente, el ministro ha indicado que "parece ser" que durante la presencia del detenido en el Juzgado de Instrucción 2 de Logroño -que ha dictado prisión provisional comunicada sin fianza-, éste "se ha negado a prestar declaración", un extremo que ha podido confirmar la Agencia Efe.