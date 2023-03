RTVE presupuesta 733.000 euros para Eurovisión: la actuación de Blanca Paloma costará un 11% más que la de Chanel

Radio Televisión Española (RTVE) ha presupuestado 732.940 euros para la participación de España en el Festival de Eurovisión 2023, según ha podido saber Público tras obtener la información vía ley de transparencia.

Blanca Paloma representará a España con la canción 'Eaea' en el festival de este año, que se celebrará en mayo en Liverpool (Reino Unido). Si RTVE gasta lo que prevé, el coste será un 11,45% mayor que la participación en el Festival de Eurovisión del año pasado, cuando Chanel logró la tercera posición con su 'SloMo'. La final, además, obtuvo un 50,8% de share en España, el dato de cuota de pantalla más alto desde la participación de Rodolfo Chikilicuatre en 2008.



La participación de este 2023 sería la segunda más cara. Al menos desde 2011, año desde el que RTVE ha facilitado datos del coste que le ha supuesto acudir a Eurovisión tras diversas solicitudes de acceso a la información pública realizadas por Público. El festival más caro para RTVE continuaría siendo 2019, cuando Miki Núñez representó a España con 'La venda' y acabó en la posición número 22 de un total de 26 participantes.



Aquel año RTVE gastó 782.044 euros, casi 50.000 más que lo presupuestado para esta edición. En aquel festival el cantante catalán actuó en el escenario de Tel Aviv (Israel) en una estructura que simulaba ser una casa y, además de por sus bailarines, estuvo acompañado de una marioneta gigante llamada Paco. Esos costes, no tan habituales en otras participaciones españolas, pudieron inflar la cuenta de RTVE, que gastó 50.110 euros en "decorados y ambientación" y 104.333 en "medios técnicos". Para hacerse una idea: este año el presupuesto para esas dos partidas es de solo 20.000 y 5.511 euros.

Los motivos del aumento: el pago a la UER y el videoclip de Blanca Paloma

Este año, el aumento en la participación española se ha dado principalmente por otras dos partidas. Los propios derechos de retransmisión que RTVE tiene que pagar a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que se encarga de organizar el festival. Es la tasa que cada cadena pública paga a la UER por participar y emitir el Festival de Eurovisión. En 2023 la de RTVE será de 347.697 euros: un aumento de 45.000 euros respecto al año pasado.



RTVE pagará 45.000 euros más a la UER por Eurovisión que el año pasado: debido a que Rusia y otros países ya no participan

El aumento se debe a que Rusia y otros países ya no participan, según explican desde RTVE a Público. Rusia fue expulsada de Eurovisión y de la UER tras el inicio de la guerra de Ucrania y ya no participó en el festival de 2022. Otros países que sí lo hicieron el año pasado y que, por distintos motivos, en 2023 han decidido no acudir son Bulgaria, Macedonia del Norte o Montenegro. "Los ingresos que corresponden a cada miembro de la UER por los patrocinios y el televoto hasta ahora se restaban de los derechos y ahora se cobran a parte, eso también incrementa la cifra", explican desde RTVE.



Según la cadena pública, el aumento en los derechos de retransmisión se ha dado para todos los participantes, no solo para España. En cualquier caso, Radio Televisión Española es una de las cadenas que más dinero aporta a la UER. De hecho, forma parte del conocido como big five, el grupo de cinco países que con más dinero financia el festival y que, por ello, pasan directamente a la final. Son Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y la propia España.



Otro de los motivos del aumento del coste en la participación de 2023 es el videoclip de 'Eaea', la canción candidata de España. RTVE ha pagado 52.156 euros a productoras por la realización del vídeo musical. El año pasado, con Chanel y su 'SloMo', en cambio, fue la discográfica de la cantante, en aquel momento BMG, la que sufragó los gastos del videoclip. Preguntados por este cambio de criterio, desde RTVE solo aclaran que "el acuerdo cada año es distinto". La discográfica de la representante de 2023, Blanca Paloma, es Universal Music.



Desde RTVE indican a Público que habría un tercer motivo para el aumento del coste de la participación española en el festival. "El coste de la escenografía es más alto: el año pasado con Chanel sólo había coreografía y este año hay que construir bastantes elementos", explican desde la cadena pública. A pesar de ello, el año pasado gastaron 25.024 euros en "ambientación" y este año han presupuestado 20.000. La partida que sí ha aumentado es la de "otros alquileres de equipamiento técnico" que ha pasado de 10.800 euros a 41.500.



El presupuesto no siempre es el gasto final

De todos modos, lo que se presupuesta no siempre es exactamente lo que se acaba gastando en la participación en el festival. RTVE para 2022 presupuestó 685.798 euros y finalmente gastó 657.622: un 4,11% menos, según la información de la propia corporación pública obtenida por Público vía ley de transparencia.

Tabla con el presupuesto de Eurovisión 2022. — RTVE

Hubo incluso una partida, la de "grafismo", en la que se presupuestaron 8.000 euros y al final no se le dio uso. También sucedió a la inversa: RTVE gastó 2.252 euros en "vigilancia", cuando no había presupuestado nada para ello.



Uno de los mayores aumentos se dio en la partida de vestuario, donde RTVE gastó 15.892 euros, cuando había presupuestado 8.000. Solo el vestido de Chanel, que se encargó a Palomo Spain, costó 14.900 euros sin IVA, según se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público.