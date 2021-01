Rubén Doblas, famoso youtuber conocido como "El Rubius", ha publicado en redes sociales un comunicado a raíz de su marcha de España hacia Andorra, país en el que la presión fiscal es menor respecto a España.

En un extenso comunicado, Rubius ha querido señalar que no se marcha de España por motivos económicos: "Si fuera solo por ganar más dinero, me hubiera mudado ahí hace muchos años". Es cierto que en Madrid nunca me he sentido cómodo del todo. Os lo he contado varias veces: soy una persona que apenas sale de casa y que vive con las persianas bajadas todo el día, por miedo a que alguien me reconozca. Hay cosas tan simples como bajar a comprar el pan o salir a dar un mero paseo que, lo creáis o no, me cuesta hacer si no es con la ayuda de alguien cercano a mí", dice al comienzo.

El youtuber también muestra su indignación por las críticas recibidas y asegura que se ha sido injusto con él, lo que relaciona con algo de envidia por parte de los medios tradicionales: "Lo que estoy viendo estos días en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales solo demuestra lo podrido que está el clima de debate en España. En las RRSS cualquier persona opina sin tapujos en función de un simple titular de 128 caracteres, o basándose en el primer resultado que han obtenido en su búsqueda de Google sin una pizca de pensamiento crítico, profundización o contraste".

Estos malos comentarios, dice, se deben a que "a la mayoría de medios de comunicación tradicionales, lo que les carcome es que un tío desde su habitación tenga mas repercusión que cualquiera de sus emisiones".

En su defensa, el joven vuelve a insistir en que Hacienda le ha tratado como a un "delincuente", para ya entrar de lleno en el conflicto económico, el mismo que negaba al principio de su misiva: "¿Desde cuando mudarse a otro país es ilegal? Si me hubiera ido a vivir a Alemania, Noruega o Japón, nadie hubiera dicho absolutamente nada. Algunos consideran egoísta o poco ética mi decisión de mudarme a Andorra. Las leyes de Hacienda no estaban preparadas para esta nueva ola de creadores online. Y siguen sin estarlo", justifica.

Rubius vuelve al tema para terminar justificando su marcha de España y acusando de una relación desequilibrada con el Estado: "Pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides. Pero esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano. Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad y no reciba el trato que he recibido durante los últimos días".