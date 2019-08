Un total de 24 personas siguen hospitalizadas este sábado en varios hospitales de Sevilla, cuatro de ellas en la UCI, a causa del brote de listeriosis detectado en partidas de carne mechada distribuida por una empresa de la localidad sevillana de Burguillos. La Consejería de Salud andaluza afirmó el jueves que "no hay riesgo para la salud", pero desde Facua creen que "se ha pasado de la temeridad a la indecencia".

Seis de estos pacientes se encuentran ingresados en el hospital Virgen del Rocío, uno de ellos, en la UCI; otros cuatro en el Virgen Macarena; cinco más en el Virgen de Valme, uno de ellos en la UCI; uno más en la UCI del San Juan de Dios de Bormujos y los ocho restantes en el Hospital Nisa de Castilleja de la Cuesta, uno de ellos en cuidados intensivos.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía decretó el pasado jueves una alerta sanitaria por este brote de listerioris, detectado en partidas de carne mechada de la marca "La Mechá" que ya han sido reiteradas del mercado y que ha afectado a 44 personas.

La listeriosis está causada por una bacteria que contamina alimentos crudos y que al consumirse provocan síntomas como fiebre, dolores de cabeza o diarrea, que normalmente no revisten gravedad, pero pueden ser graves en embarazadas, niños pequeños, ancianos o personas con las defensas bajas.

Un nonato fallecido



Respecto a la información que publica este sábado el diario ABC de Sevilla de que una embarazada ha perdido a su bebé, afectado de listeriosis, fuentes de la Consejeria de Salud han dicho que "a día de hoy" no existe una relación entre este caso y el brote que ha afectado a 44 personas.

Han explicado que la mujer, que ingresó el lunes en el hospital con hemorragia y posteriormente perdió a su bebé, fue sometida a un análisis de la placenta que detectó que estaba infectada por listeriosis.

No obstante, las fuentes de Salud insisten en desvincular este caso del brote producido en las ultimas semanas por el consumo de carne mechada "La Mechá". la Junta ha reiterado que no tiene "ninguna constancia" de que la mujer haya consumido carne mechada y que el hecho de que una placenta de positivo en un análisis de esta bacteria "no es algo tan infrecuente", que "a veces sucede" y "no tiene porque ser la causa de la muerte".

El portavoz nacional de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha aremetido contra la reacción de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que según dicha organización pretende eximir de responsabilidad a la empresa de la carne mechada contaminada con listeria.

"Se ha pasado de la temeridad a la indecencia", ha declarado Sánchez, que añade: "Nos encontramos con esta reacción después de que el jueves desde la Consejería se llegase a asegurar a la prensa que no hay riesgo para la salud y que está todo controlado, mostrando la más absoluta irresponsabilidad en la gestión de la comunicación de una crisis alimentaria".

El portavoz de FACUA considera "inaudito" que desde Salud se haya intentado desvincular la pérdida del bebé del brote masivo de listeriosis con el argumento de que la mujer embarazada no estaba diagnosticada por listeriosis, "pese a que encontraron la bacteria en la placenta" y que tampoco hay constancia de que comiera la carne de la empresa Magrudis SL, "obviando que la listeria también se puede trasmitir mediante contaminación cruzada".

En un comunicado, la asociación, que fundamenta su solicitud en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), "que nos obliga a los que por su cargo profesión u oficio tuvieran noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal", ha pedido conocer "los controles de calidad que había realizado la Junta de Andalucía".

Piden una investigación judicial

Por su parte, la Asociación Defensor del Paciente ha dirigido un escrito a la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tarrago, para solicitarle "una investigación de oficio y depuración de responsabilidades" por el brote de listeriosis.



Además, ha criticado la actuación de la Administración autonómica en este caso por "la desidia con la que se ha transmitido esta situación a la ciudadanía" y ha descrito que "se ha dado tranquilidad donde hay que poner inmediatamente medios".



A juicio de esta asociación, se trata de una alarma de alto riesgo y de atención inmediata" y en este sentido ha tachado de "mínimas" las medidas tomadas por la Junta y que sus manifestaciones hayan sido "minimizando un caso tan grave como éste".

El subdirector de Protección de Salud de la Consejería de Salud, Jesús Peinado, aseguró este viernes que el pasado 14 de agosto ya se suspendió la elaboración del producto y se retiró de todos los establecimientos —se distribuyó en la provincia de Sevilla y su alrededor—, además de informar a través de los medios para que "si en sus casas tienen esa marca de carne mechada, no se consuma". "Se ha sido muy diligente, se ha actuado de inmediato. El riesgo de salud se ha minimizado todo lo posible", ha asegurado Peinado.

El gerente de la empresa Magrudis, proveedora de la carne mechada 'La Mechá' infectada, José Marín, también señaló este viernes que se encuentran realizando una investigación paralela para conocer cuál ha sido el foco de este brote, además de asegurar que cumple con "todos los protocolos de seguridad". Marín ha indicado que se trata de una bacteria microscópica y "llevará algún tiempo quitarla", pero ha afirmado que están en ello.