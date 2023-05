'Sálvame' recoge firmas para ser declarado bien de interés cultural ante su inminente cancelación

Sálvame continúa haciendo gala de su sentido del humor pese a tener los días contados. Hace un par de semanas, la nueva directiva de Mediaset anunció su cancelación y comunicó que Ana Rosa, más afín a sus intereses, ocuparía desde septiembre las tardes de Telecinco. El histórico formato vespertino y su presentador, Jorge Javier Vázquez, cuyas opiniones políticas no sentaban del todo bien a los altos mandos de la compañía, se despiden tras 14 años en antena. Una trayectoria que, para los responsables del programa, merece ser reconocida como bien de interés cultural.

Desde que la cadena hizo público el fin de Sálvame, los colaboradores han tirado de sarcasmo para abrir cada una de sus emisiones. El primer día apostaron por montar en plató una sala de asesoramiento laboral en la que un experto ayudaba a buscar trabajo a Belén Esteban, Kiko Matamoros o Lydia Lozano. En otros programas han tasado el estudio e incluso se han mofado de la nueva línea editorial de la cadena tratando de hacer un "programa blanco y familiar". Sin embargo, lo que se ha visto en pantalla este martes ha sido inaudito.

La emisión comenzaba con las presentadoras, Adela González y Terelu Campos, dando la bienvenida al mediático abogado Jorge Albertini. El letrado tenía una comprometida misión: defender la declaración del programa como bien de interés cultural. Los colaboradores redactaron en directo una carta con todos los motivos que, a su juicio, los hacían merecedores de semejante reconocimiento.

Entre otras razones, los integrantes de Sálvame han argumentado que llevan más de 14 años entreteniendo a buena parte de la población, que son "el magazine vespertino más longevo de la historia de la televisión" o que han contribuido al mundo de la moda y de la música con sus diferentes vertientes. Asimismo, aseguran haber creado un "lenguaje propio que ha calado en la sociedad" con palabras como agua con misterio o chuminero.

La Fábrica de la Tele, productora del espacio, ha decidido luchar por la supervivencia del programa pese a tener todas las de perder. El programa ha habilitado en su página web una recogida de firmas para reunir apoyos y elevar su petición al Ministerio de Cultura. El portal ha acumulado tal número de visitas que el servidor ha colapsado durante varios minutos. Además, el abogado Jorge Albertini y varios colaboradores se han desplazado hasta el centro de Madrid para que los espectadores también pudiesen respaldar la solicitud in situ.

La cancelación de 'Sálvame'

Hace dos semanas, Mediaset anunció el cierre definitivo del espacio para dejar las tardes de la cadena en manos de Ana Rosa Quintana. La cancelación de Sálvame provocó un fuerte aluvión de críticas, no tanto por la desaparición del formato sino por el hecho de premiar a una presentadora que ya hace uso de cinco horas diarias de emisión cada mañana. Ana Rosa no esconde su posicionamiento político y utiliza de forma sistemática su actual programa para blanquear a PP y Vox mientras difunde bulos contra el Gobierno de coalición y las fuerzas de izquierda. Un baile de nombres que no parece casual.