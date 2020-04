El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado que el Samur Social no se haga cargo de las personas sin hogar con covid-19 que sean derivadas de los hospitales, pues consideran que una vez que han sido atendidas por sanidad "se les debe atender dentro de la red sanitaria".

El Consistorio madrileño dictó el sábado una nota interna, desvelada este miércoles por El País en la que asegura que el Samur Social no puede hacerse cargo "de ninguna persona que sea positivo en covid-19, ni en la calle ni en hospitales" y que señala además que estas personas "deberán permanecer en el hospital o se deben comunicar con 112 y desde allí les darán indicaciones". Fuentes del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social confirman que esta circular "se distribuyó el sábado después de que desde un hospital se nos solicitara dar alojamiento a una persona sin hogar de la que no se informó que era positivo en covid-19".

Las mismas fuentes subrayan que "desde el sistema sanitario no se debe derivar a la red de personas sin hogar a personas que han atendido y que sean positivas en covid-19, sino que a estas personas se les debe atender dentro de la red sanitaria". Y recuerdan que la red sanitaria cuenta con plazas en hoteles medicalizados para personas positivas que están en una situación de exclusión o tienen otras dificultades para no hacer el confinamiento en domicilio.

Los sindicatos entienden que los enfermos que no tienen hogar deberían ser trasladados a los hoteles medicalizados

Por otro lado, desde el Consistorio señalan que con la ampliación del servicio de Samur Social, que a día de hoy cuenta con casi mil plazas más que hace un año, se ha logrado que haya menos personas en la calle, y aseguran que se está trabajando en nuevos recursos para prevenir los contagios por coronavirus. Además, señalan que "desde el principio" "se han reorganizado los recursos para poder aislar a las personas sin hogar que son positivas en covid-19 o simplemente que tienen síntomas del virus" y que "por tanto sí se está acogiendo a personas sin hogar positivas en la red".

Fuentes sindicales coinciden al afirmar que el servicio del Samur Social no tiene formación ni función para cubrir "problemas sanitarios", y que aunque sí se está atendiendo a personas sin hogar que han dado positivo en covid-19, dicha atención "no es la deseada por falta de equipos de protección" y de recursos adecuados a la situación sanitaria actual. En este sentido, también entienden que estos enfermos que no tienen hogar deberían ser trasladados a los hoteles medicalizados dispuestos para ello, y no dejarles en la "calle".

Al respecto, aseveran que se está descuidando al servicio de Samur Social, y se le exige "como si contase con todos los recursos del mundo", al tiempo que recuerdan que se están produciendo bajas entre el personal al no tener medios de protección. "Si antes estábamos en una situación límite, ahora el daño es irreparable", apuntan.