Las comunidades han tomado diferentes posturas sobre la celebración de las fiestas de San Juan, después de que la pandemia obligara el año pasado a cancelar esta fiesta popular.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento descarta "totalmente" la celebración en las playas de la ciudad de la Noche de San Juan porque, en la situación actual, "no es bueno" promover que "la gente se junte" en acontecimientos tradicionalmente masivos como este.

Ribó ha hecho estas declaraciones a los medios tras presentar junto a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, el Plan Convivint en la ciudad, al ser preguntado por si el Consistorio descarta la celebración de la noche festiva del 24 de junio.

"Nosotros pensamos que en una situación como la que estamos, no es bueno que lancemos a la gente a que se junte", ha indicado para recordar que en los años anteriores a la covid se juntaron alrededor de 100.000 personas.

Sería el segundo año consecutivo que no se celebra la "Nit de Sant Joan" en las playas valencianas debido a la pandemia del coronavirus, respetando así la resolución de la Conselleria de Sanidad que no permite ninguna fiesta ni actuación que no respete las medidas de seguridad.

Vigo autorizará las hogueras de San Juan

El Ayuntamiento de Vigo autorizará la realización de hogueras en la noche víspera de San Juan, aunque solo hasta medianoche y sin comida ni bebida, según ha avanzado este martes en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

Según ha explicado el regidor olívico, el Ayuntamiento dará permiso para las hogueras, "con la aplicación estricta" de las medidas de prevención indicadas por la autoridad sanitaria con motivo de la pandemia de covid. Al respecto, ha señalado que dichas medidas se concretarán cuando la fecha se acerque.

En todo caso, ha explicado que la hora de finalización de las celebraciones será medianoche, independientemente de que, para entonces, Sanidade pudiera ya autorizar las reuniones de personas no convivientes más allá de la 1 de la madrugada. Por otra parte, no se permitirá comer ni beber, y será el obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia social.

Santander suspende la celebración

Por su parte, Santander volverá a suspender este año por la covid-19, como ya ocurriera en 2020, la celebración de San Juan, festividad con la que tradicionalmente miles de personas dan la bienvenida al verano en la Segunda Playa del Sardinero.

Así lo ha anunciado este martes la concejala de Dinamización Social, Lorena Gutiérrez, que ha explicado que esta fiesta no se celebrará "por prudencia", debido a su "magnitud", ya que congrega a un gran número de personas.