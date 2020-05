Sanidad registrará los casos sospechosos para la detención precoz de los contagios

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes publica una orden para regular la información para la vigilancia epidemiológica que remiten las comunidades autónomas a Sanidad. A partir de ahora, las unidades de salud pública tendrán que informar al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del número de casos sospechosos de coronavirus.

Las comunidades tendrán que comunicar si este caso sospechoso se ha detectado en atención primaria o en los hospitales y dónde pudo contagiarse. Además, deberán informar de qué porcentaje de esos contactos ha desarrollado síntomas y cuáles de ellos confirmaron ser un nuevo caso tras hacerse el test.

"Lo importante es la capacidad de detección precoz. Por eso se ha publicado la nueva orden de vigilancia. Los próximos informes que publiquemos cuando recibamos y pongamos al día estos nuevos datos serán más completos", ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

El ministerio intenta así mejorar la capacidad de detección precoz ante el riesgo de rebrotes en la desescalada. Por esto mismo también se pide más información sobre cada caso. Sobre los confirmados, se debe incluir el identificador personal, sexo, fecha de nacimiento o edad y el lugar de residencia, así como información sobre si se trata de personal sanitario, si es un caso importado de otro país o si ha estado en contacto con otro caso confirmado.

Esta ficha individual también incluirá información sobre qué tipo de test confirmó el diagnóstico, en qué fecha se aisló y el número de contactos estrechos identificados que ha tenido desde los dos días antes de tener síntomas hasta la fecha de aislamiento, además de cómo evoluciona el caso.



Esta será así una de las claves más importantes durante la fase de desescalada una vez que los nuevos casos se van reduciendo. Aunque este martes se ha vivido un repunte de los positivos detectados por PCR, se han registrado 426 casos, concentrados principalmente en cuatro comunidades aútonomas. Catalunya (184), Castilla y León (53), Madrid (48) y Castilla-La Mancha (43). Baleares, Murcia, La Rioja y Melilla no han registrado ni un nuevo caso.

Los fallecidos también se concentran estas regiones en las que la incidencia del virus ha sido mayor durante toda la pandemia. De las 176 víctimas mortales de las últimas 24 horas, 66 corresponden a Catalunya, 37 a Madrid, 25 a Castilla-La Mancha y 9 a Castilla y León.

"Son datos muy favorables, nos dan esperanzas de que esto esté ya en las últimas fases, al menos del primer periodo; tenemos que ver qué pasa con posibles rebrotes y nuevas ondas", ha explicado Simón en rueda de prensa. Sin embargo, ha advertido a toda la sociedad de la importancia de cumplir con las medidas de seguridad: "No podemos bajar la guardia. No podemos olvidar en una semana lo que han vivido los sanitarios y la población en general. No podemos olvidar tan rápido a nuestros 26.920 fallecidos y 121.484 hospitalizados".