Sanidad da luz verde al plan antitabaco pese a la oposición de las comunidades autónomas gobernadas del PP

El Gobierno aprueba este viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) su nueva estrategia contra el tabaquismo para los próximos años, por lo menos hasta 2027. El plan no cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, pero Mónica García, ministra de Sanidad, dice que el plan va a seguir adelante: "Hoy se aprueba este plan, que llevaba sin actualizarse 14 años, y se hace con ambición y sin miedo de desempolvar un plan que va a dar más años de vida a nuestros ciudadanos, así como calidad de vida".

Según Mónica García, el plan antitabaco nace con cuatro objetivos: ampliar los espacios libres de humo, impedir que a edades tempranas se inicie el hábito tabáquico, ayudar a la gente que quiere dejar de fumar desde el Sistema Nacional de Salud y alcanzar un consenso entre sociedad, sociedades científicas y comunidades autónomas.

Para ello, Sanidad ha trazado una hoja de ruta que, de entrada, no implica cambios legislativos profundos. Desde Sanidad remarcan que "un plan no es una ley", aunque esas mismas fuentes también señalan que posteriormente tendrá que convertirse en ley. De hecho, García ha explicado que el documento es una hoja de ruta, como tantos otros planes y estrategias, pero que no especifica en qué lugares se prohibirá fumar, ya que eso corresponderá concretarlo en la futura ley que surja del debate parlamentario.

Lo que sí hace el documento definitivo es aclarar el concepto de espacio "privado", cuya regulación inquietaba a las comunidades autónomas y que el Ministerio ha reconocido que era difícil de encajar, de modo que lo han sustituido por el término "espacio colectivo".

García ha subrayado que da luz verde "con orgullo" al plan antitabaco "independientemente" de la negativa de las comunidades del PP y ha avisado que esta actitud "no va a empañar" lo que es "un gran día para la salud individual y colectiva".

"Son otros los que tendrán que explicar por qué no se quieren adherir a este plan, por qué le dan la espalda a la evidencia científica, a la salud y a sus propios técnicos", que son los que han elaborado la estrategia, ha enfatizado la ministra García antes de presidir el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Un plan que, ha insistido la ministra de Sanidad, coloca a España "en la vanguardia" de la lucha contra el tabaquismo, primera causa de mortalidad evitable en nuestro país: 50.000 personas mueren al año en España por causas relacionadas con el tabaco.

Pese a que el plan antitabaco no supone la adopción de medidas inmediatas, a las puertas del Ministerio de Sanidad, los consejeros y consejeras de sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular dieron a conocer su rechazo a este plan.

Este es el caso de la consejera madrileña, Fátima Matute, quien subrayó que "el problema no es la forma, es el fondo y no es la protección de nuestra población en lo que todos estamos alineados". Por ello, añadió, "deben tener rigor y no dar un documento a las ocho de la noche y que no da tiempo a que se evalúe y pedir a la comisión técnica de salud pública que se adhiera a este plan en una fórmula legal que no existe. Lo que pedimos es rigor y que no haya humo como siempre sino concreción".