El centro de salud de la localidad de Viana do Bolo, un municipio de 3.000 habitantes en el interior de la provincia de Ourense, estuvo atendido durante la semana pasada por un solo médico, que tuvo que dejarlo desatendido en varias ocasiones para atender urgencias a domicilio.

Así lo ha denunciado la Confederación Intersindical Galega (CIG), que acusa al Servicio Galego de Saúde (Sergas) de llevar a cabo “prácticas irresponsables y temerarias” en la organización de los servicios de atención primaria del sistema gallego de salud al no reforzar los servicios médicos de la medicina ambulatoria durante los meses de verano, cuando buena parte de su personal se marcha de vacaciones. El Sergas, por su parte, alega que se trató de un caso “puntual“ motivado por la repentina indisposición de uno de los médicos adscritos al centro de Viana.

El pasado fin de semana, un hombre falleció en el punto de atención continuada (PAC) de A Estrada, en Pontevedra, al que acudió tras sentirse indispuesto. El centro, que atiende urgencias extrahospitalarias, suele contar con varias enfermeras y varios facultativos, pero el único médico que había en el ambulatorio ese día había salido a atender una urgencia a domicilio. Para cuando regresó al PAC, su paciente ya había fallecido.

En el caso del ambulatorio de Viana, según la versión de la CIG, ”de los tres médicos y médicas con los que cuenta habitualmente el centro, sólo permaneció cubierto un puesto”. ”Esta situación provocó que la única médica que quedaba tuviese consultas de más de ochenta pacientes, además de desplazamientos domiciliarios durante el turno de mañana, con la imposibilidad de atender adecuadamente a una población incrementada por la llegada de veraneantes”, añade. Se da la circunstancia de que Viana se encuentra en plena celebración de sus fiestas de verano, y de que este mismo fin de semana celebra un concurrido festival de música, el Xostra Rock.

Los sindicatos y las organizaciones médicas y de profesionales sanitarios llevan meses advirtiendo al Sergas del riesgo de que muchos PAC y centros de salud queden desatendidos al no existir personal suficiente para cubrir las bajas provocadas por las vacaciones de su personal de plantilla. La Consellería de Sanidade, que dirige Xesús Vázquez Almuiña, suele cubrirlos con personal eventual contratado por días e incluso por horas, pero reconoce que no siempre consigue sustitutos para todos los centros. Los profesionales responden que las condiciones que ofrece son indignas, y que son los recortes del Gobierno de Feijóo los que han provocado que los centros no dispongan del personal necesario para cubrir las necesidades elementales de los servicios de atención primaria.

La gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, a la que está adscrito el centro de salud de Viana, asegura que ha realizado “un complejo trabajo de planificación” para cubrir “en su totalidad” mediante contrataciones temporales de médicos y personal sanitario las más de ochenta bajas provocadas por el descanso del personal de plantilla este verano. “En el caso del centro de salud de Viana, la planificación cotidiana de la semana pasada se vio afectada por la repentina indisposición de un facultativo (…), lo que provocó en los días siguientes una reordenación de los efectivos médicos”.

Fuentes del Sergas aseguran que la Xunta se puso en contacto con una médica de un centro cercano, en la localidad de Vilariño de Conso, a diez kilómetros de Viana, para que, en caso de necesidad, pudiera cubrir cualquier eventualidad. Su ayuda, finalmente, no fue precisada. “En todo momento, el equipo del centro de Viana pudo dar una respuesta acertada a la demanda generada esos días sin menoscabo de la calidad asistencial ofrecida a los usuarios”, afirman.

Público ha preguntado al Sergas cuántos PAC y centros de salud de Galicia se quedarán este fin de semana con un solo médico atendiéndolos, pero la Consellería de Sanidade ha respondido que la planificación corresponde a cada área sanitaria y que no dispone de esos datos. En cualquier caso, el Sergas recuerda que “cualquier urgencia médica” será atendida por el servicio del 061.