Sanidad propone que los compañeros de positivos en Infantil y Primaria no tengan que guardar cuarentena

El Ministerio de Sanidad prepara un nuevo documento de actuaciones ante la covid-19 en los centros educativos y propone que los contactos estrechos en Educación Infantil y Primaria que sean menores de 12 años no tengan que guardar cuarentena. Esto supone un paso importante sobre cómo se afronta la pandemia ya que, hasta ahora, todos los contactos estrechos no vacunados tenían que mantener la cuarentena y los niños más pequeños no han recibido aun las dosis contra la covid-19.

Además, el departamento que dirige Carolina Darias también propone ampliar la consideración de brote a 3 o más contagios en colegios e institutos, según informe Europa Press, que ha tenido acceso al documento titulado 'Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos' con fecha 30 de diciembre de 2021.

Asimismo, Sanidad quiere que no se tomen acciones en relación a casos sospechosos en los centros educativos hasta que no se obtenga un resultado positivo de una prueba diagnóstica. Es decir, que si hay un caso sospechoso, la actividad docente debe continuar "de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene".

Sin embargo, el profesorado y otro personal del centro y la población mayor de 12 años seguirán las indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general de acuerdo a la 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control'. Asimismo, los contactos estrechos convivientes de un positivo que no estén vacunados se seguirían por la misma estrategia, por lo que tendrían que hacer cuarentena.



Los trabajadores y la población mayor de 12 años tendrán que seguir las indicaciones generales

El documento se conoce el día antes de la reunión conjunta que mantendrán mañana los Ministerios de Sanidad, Educación y Universidades con las comunidades autónomas para analizar el regreso a las aulas tras las vacaciones de Navidad, aunque Sanidad alega que el texto está al margen de este encuentro y que se abordará más adelante.

Pese a la reunión y posibles nuevas propuestas, los estudiantes regresarán a las aulas con normalidad tras las vacaciones de Navidad.