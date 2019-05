La Fundación La Caixa aportará dos millones de euros para combatir el linfoma no Hodgkin B

Cada año se le diagnostica a unas 7.500 personas de toda España linfoma no Hodgkin B, o cáncer de sangre. Se trata de un tipo de cáncer del sistema linfático que contribuye de forma especial a formar y activar las defensas del organismo.



En la mayoría de pacientes, la enfermedad desaparece después de someterse a ciclos intensivos de quimioterapia y, a menudo, a un trasplante de médula ósea. Pero muchos pacientes recaen.



Por ello, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona se ha puesto manos a la obra e iniciará a finales de este año un ensayo clínico único de inmunoterapia para cáncer linfático, dirigido especialmente a esos pacientes de linfoma no Hodgkin B que no hayan respondido a los tratamientos convencionales.



La Fundación Bancaria La Caixa aportará dos millones de euros que permitirán poner en marcha la fase 1 de esta iniciativa, que prevé incluir a diez pacientes durante diez meses; y la fase 2, en la que se ampliará a una veintena de enfermos o más, en función de la evolución del ensayo. Se espera que la Agencia Española del Medicamento autorice a la mayor brevedad la ejecución de la fase 1 y que se inicie a finales de año.



Jaume Giró, director de la Fundación Bancaria La Caixa, y Albert Salazar, director gerente del Hospital de Sant Pau, han presentado una alianza para materializar el ensayo, en un acto que contó con la presencia de todo el equipo investigador, y de los doctores Jordi Sierra, director del Servicio de Hematología de Sant Pau; y Javier Briones, jefe clínico del Hospital y del grupo de Inmunoterapia Celular y Terapia Génica del Instituto de Investigación.



Giró ha incidido en que la Fundación que dirige ha invertido este año 90 millones de euros en becas para investigadores, apoyo a centros científicos con proyectos como el de Sant Pau y a investigación trasnacional, una cifra que era de 30 millones hace solo cuatro años.



L. M. G.