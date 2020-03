El Govern ordena una distancia mínima entre personas de 1,5 metros en las empresas

La Generalitat de Catalunya ordenará en las próximas horas que la distancia mínima entre trabajadores, o entre trabajadores y usuarios, de cualquier empresa, sea de 1,5 metros, excepto en el caso del personal sanitario, servicios sociales y fuerzas de seguridad. Lo ha explicado el president del Govern, Quim Torra, en una comparecencia ante los medios después de la reunión telemática entre los presidentes de las comunidades autónomas y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Torra ha explicado que los representantes de cuatro comunidades autónomas más se han sumado a la petición de confinamiento total que reclama desde hace días e insistentemente el Ejecutivo catalán, mientras que otros han pedido el cierre de puertos y aeropuertos. "Se lo quiero agradecer porque nos da fuerza después de tantas acusaciones sencillamente para proponer", ha apuntado Torra. No ha revelado cuáles estas comunidades, debido a la confidencialidad de la reunión y a que, si lo consideran oportuno, ya lo harán público los propios presidentes.

"No podemos esperar a vivir una situación peor para tomar medidas contundentes", ha insistido Torra. "Hablamos de miles de trabajadores que cada día tienen que ir a cadenas de producción o a sus mesas de trabajo, porque no les podemos ofrecer seguridad jurídica para que se puedan quedar en casa", ha afirmado.



Sánchez no ha resuelto las peticiones de Catalunya por lo que se refiere al confinamiento total pero, según Torra, se ha comprometido a estudiar en qué sectores se pueden aplicar mayores restricciones respecto a la movilidad de los trabajadores.

Torra ha valorado la extensión del estado de alarma 15 días más porque considera positivo "todo el que signifique avanzar en la lucha contra el coronavirus", y ha pedido a ERC y JxCat que voten a favor en el Congreso: "No me he opuesto, se tiene que hacer".



Durante la reunión, Torra ha pedido que se suspenda el techo gasto de las comunidades autónomas y los entes locales establecido por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para tener "margen de maniobra" en la gestión de la pandemia. Así mismo, ha pedido a Sánchez que los 2.800 millones de euros ofrecidos a las comunidades sean a fondo perdido "y no un anticipo a unas autonomías exhaustas, ahogadas".

Más medidas económicas para apoyar la ciudadanía

También ha hecho una serie de propuestas en materia social y económica al Gobierno español, como regular la suspensión de los alquileres, aumentar la prestación a los autónomos y otorgar una paga compensatoria a los progenitores que tengan que cuidar de los hijos. Se trata en conjunto de un paquete económico para asegurar "que nadie tenga que estar angustiado por su situación laboral durante el confinamiento".



Otras medidas propuestas por Torra se han orientado hacia las garantías para imposibilitar el corte de los suministros básicos, la bonificación fiscal en favor del mantenimiento de puestos de trabajo o la mejora de las condiciones de los Expedientes de Regulación Temporal de la Ocupación (ERTO).



"Tenemos que dar tranquilidad y garantías a la ciudadanía a quienes temen quedarse sin casa para que no sufra angustia por los alquileres e hipotecas", ha concluido.