Los sanitarios declaran la guerra a Ayuso: huelgas y manifestaciones recorren toda la Comunidad de Madrid

La protesta se ha instalado en la sanidad pública madrileña y el ambiente evoca los tiempos más intensos de la Marea Blanca. La legislatura de Isabel Díaz Ayuso llega a su fin el próximo mes de mayo y los profesionales sanitarios dan señales de agotamiento. Las manifestaciones, concentraciones y huelgas han sido continuadas durante todo el año y el desencuentro con los sindicatos ha sido frontal y contundente, tanto que eso ha influido en la dimisión de Sonia Martínez Machuca, gerente de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid.

Desde el pasado mes de febrero el fantasma de la protesta y las huelgas otean la sanidad pública. Tras la estabilización de la crisis generada por la covid-19, los trabajadores y los sindicatos han querido dar un paso al frente en sus demandas. Tras una pandemia, era momento de revisar el estado del sector en la capital, y ya en febrero el principal sindicato de Enfermería, SATSE, no descartaba una huelga como reacción al desgobierno de Ayuso.

Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), evalúa de forma negativa el estado de la sanidad pública madrileña: "La comunidad está desfinanciada, siempre está la última en euros por habitante y año, disminuyen las camas hospitalarias y con la covid-19 esta situación se ha acentuado. El Gobierno de Ayuso ha agudizado una crisis que ya venía de los anteriores gobiernos. Buscan el trasvase a seguros privados y lo están consiguiendo, porque Madrid es líder de toda España".

Tras meses de protestas por los contratos covid, la gestión del Hospital Isabel Zendal, la crónica saturación en los hospitales y la irregularidad en adjudicaturas de contratos de emergencia durante la pandemia, esta semana se han anunciado dos huelgas por parte del personal médico y de enfermería de diferentes puntos de Madrid y hay otras dos marchas convocadas por Madrid. Una el jueves por la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y otra el sábado por el estado de la sanidad pública.

La primera de las huelgas, de carácter indefinido, arrancará el próximo 28 de octubre entre el personal de Urgencias del Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, donde el personal se ha encontrado tan mermado que durante estos meses, en ocasiones dos o tres médicos estaban a cargo en las Urgencias de hasta 60 pacientes, tal y como relatan los portavoces del movimiento huelguista.

Los sanitarios denuncian que desde noviembre del 2021 hasta el 1

de junio de 2022 se han perdido al menos catorce profesionales con destino a otros servicios de Urgencias de la Comunidad de Madrid. Y en este contexto, muchos compañeros se han visto forzados a trabajar tres fines de semana al mes, además de su horario habitual de lunes a viernes. Tras pedir la dimision de la gerencia del hospital, ahora exigen mejoras estructurales para evitar la saturación. "Empezamos a temer por la seguridad de nuestros pacientes", aseguran.

En ocasiones, los urgenciólogos se han visto "tres o cuatro médicos" junto a los residentes para tratar hasta 60 pacientes, tal y como relata la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), que apoya la huelga indefinida de los sanitarios del Hospital Infanta Sofía. La gerencia no ha sido capaz de encontrar una solución a esta problemática, que se ha cronificado durante meses.

La segunda de las huelgas, para el 25 de este mes, será entre profesionales de los Servicios de Atención Rural (SAR) ante la criticada reestructuración que planea el Ejecutivo de Ayuso y la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero. La reforma de los SAR y los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAPS) —que han pasado dos años cerrados sin explicaciones por parte del Gobierno— de momento no apenas tiene datos ni información que trascienda. Público ha preguntado a la Consejería de Sanidad pero no ha obtenido respuesta.

Los 41 SAR y los 37 SUAPS aunarán sus nombres y, al menos de momento por lo que ha transmitido la Comunidad de Madrid, también sus trabajadores. "No nos han facilitado informes técnicos que justifiquen esta reforma", apuntan desde SATSE. Por tanto, los trabajadores irán a la huelga solo por lo que ya se sabe: los PAC y los SUAPS cambiarán de nombre y serán Puestos de Atención Continuada (PAC), donde se prevé una reducción de trabajadores pero no de funciones.

Juan Antonio Hervás, enfermero del Summa 112 y uno de los portavoces de SATSE, uno de los sindicatos convocantes de la huelga, explica los motivos de a movilización y considera innecesarios los cambios: "Los SAR ya funcionan de manera efectiva. Están operativos desde el cierre de los centros de salud hasta el día siguiente. Abren desde las 15.00 hasta la mañana siguiente y fin de semana y festivos 24 horas. En total hay 210 medicos y unos 180 enfermeros, pero con el personal que plantean hacer la remodelación no se puedan cubrir los puestos que requieren los 78 PAC".

Los números no salen y todo indica que habrá menos trabajadores por puesto que antes. Ángel Bayo, miembro de AMYTS, médico de un SAR y presente en el Comité de Huelga, ve una devaluación clara de los servicios: "Pretenden que trabajemos de 17.00h a 00.00h unos tres o cuatro días por semana. Y fines de semana de 8.00 a 20.00 de forma alterna. Todo esto sumado a las 100 horas mensuales en los centros de salud de mañana. Tenemos una plantilla de médicos cada vez más mermada porque se van a otros ambitos o a otras comunidades. No hay ningún tipo de incremento financiero, no hay una voluntad para invertir en sanidad y eso redunda en un conflicto y una falta de garantía asistencial.