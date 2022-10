Sanitarios van a la huelga ante la falta de proyecto de Ayuso para las urgencias y unas peores condiciones laborales

Las organizaciones sanitarias que integran la Mesa Sectorial (Amyts, CCOO, CSIT-UP, Satse y UGT) han anunciado una convocatoria de huelga indefinida en Madrid. Los trabajadores de los servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) y de los servicios de urgencias rurales (SAR) llevarán a cabo esta acción ante la falta de un "proyecto escrito y global" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre este asunto.

El 22 de marzo de 2020 cerraron todos los SUAP de la Comunidad de Madrid y, dos años después, continúan igual. Desde los sindicatos denuncian que el Ejecutivo autonómico prometió la "apertura de los nuevos Puntos de Atención Continuada (PAC)" y, sin embargo, "sigue sin presentar un proyecto escrito y global sobre este asunto".

"Los sindicatos hemos dado traslado de todas las propuestas, dudas y temores que hemos recogido de los profesionales y en esta reunión no se ha contestado a ninguna de ellas. El avance ha sido nulo, cargado de acusaciones hacia las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial", han indicado en un comunicado.

"Presiones políticas ajenas a la Mesa"

El descontento de los sindicatos ante la actitud del Ejecutivo autonómico ha sido de tal magnitud que han decidido abandonar la reunión. "Esta negociación es un fracaso desde el inicio por presiones políticas ajenas a la Mesa. Ya en la primera reunión la administración dejó claro que, si no había acuerdo en esta Mesa, el proyecto se implantaría de todas formas", protestan las organizaciones.

Los sindicatos temen que se deterioren las condiciones laborales

Los sindicatos piden al Gobierno regional que "la apertura de los 78 PAC no modifique las condiciones laborales de los profesionales", puesto que ahora existe la posibilidad de que de una semana a otra los sanitarios sean trasladados a otro destino dentro de la Comunidad y les amplíen la jornada laboral.

Señalan que, pese a que Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se habían comprometido a mejorar las condiciones laborales, la propuesta de la Administración recoge "aumentar la jornada laboral de los profesionales de 1.536 horas anuales a 1.642,5 horas anuales, la modificación radical de sus turnos de trabajo y una previsible minoración de sus retribuciones".

Escudero, por su parte, ha apuntado que no han "recibido ningún tipo de propuesta por parte de los sindicatos a la propuesta que realizó la Comunidad de Madrid". No obstante, las organizaciones de trabajadores recuerdan: "Este es el trabajo ineludible de los gestores y no el nuestro, que consiste en velar por que ningún aspecto lesione derechos de los trabajadores".



En total, 698 profesionales están llamados a la huelga que comenzará el próximo 25 de octubre. De ellos, 228 corresponden a la Atención Primaria; 270, pertenecientes al personal de enfermería; y 200 celadores. Todos ellos del Servicio de Atención Rural (SAR).