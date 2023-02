Los sanitarios mantienen la huelga indefinida contra Ayuso tras finalizar sin acuerdo la reunión con la Consejería

Los sanitarios de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid seguirán con la huelga indefinida ante la ausencia de propuestas de la Consejería de Sanidad. Tras tres horas y media de reunión con miembros del gabinete de Enrique Ruiz Escudero, no se ha logrado alcanzar un acuerdo para frenar las movilizaciones.

"El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha ofrecido ninguna novedad. Se han planteado múltiples dudas sobre el proyecto piloto, que aún no ha comenzado, para limitar las agendas y no han dado respuestas", explican desde AMYTS. Este proyecto preveía establecer agendas de diez minutos por paciente para Medicina de Familia, con un máximo de 34 por día, y 15 minutos por pacientes con un tope de 24 diariamente en Pediatría. Pero no contemplaba la incorporación de nuevos facultativos.

Los médicos y médicas de los centros de salud critican que la Consejería siga sin hablar de incrementar el presupuesto para hacer atractiva la Atención Primaria. En los últimos años, Madrid ha sido una de las regiones a las que más trabajo le ha costado retener talento (ni el 10% de los profesionales que se forman en el territorio trabajan en él). "Madrid podría tener 300 nuevos médicos de Familia y pediatras al finalizar mayo, que es cuando terminan su residencia, pero no hay ningún plan para retenerles", lamenta AMYTS.

Además, afean a Ruiz Escudero su ausencia en el proceso de negociación: "No terminamos de entender por qué en otras comunidades se alcanzan acuerdos entre los comités y el consejero, y aquí no". Tras ocho semanas en huelga, lamentan no haber recibido respuestas convincentes. Reclaman concreción sobre cuándo van a arrancar definitivamente las nuevas agendas con el ensayo para limitar los pacientes, así como ampliarlo a los más de 300 centros que siguen con las listas de espera colapsadas.

Ambas partes se han emplazado a reunirse de nuevo esta semana para continuar la negociación. Desde AMYTS aspiran a que ese encuentro tenga lugar en las próximas 48 horas.