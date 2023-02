‘Santander W50’, formación de alto rendimiento para impulsar el liderazgo femenino

Empoderar a las mujeres para que tengan la oportunidad de participar en cualquier sector y a todos los niveles es clave para fortalecer la economía y que las sociedades sean más estables y justas. Según recuerda la ONU "aún hoy, garantizar la incorporación de los talentos, aptitudes, experiencias y energías de las mujeres requiere la puesta en marcha de acciones internacionales y de políticas decididas". En los últimos años se han logrado importantes avances, pero todavía queda mucho camino por recorrer.



"Si bien la proporción de mujeres en el liderazgo ha ido aumentando con el tiempo, no han sido contratadas por igual en todas las industrias. En promedio, su presencia en puestos directivos ha crecido en sectores donde ya estaban altamente representadas", señala el estudio Global Gender Gap 2022 del Foro Económico Mundial. Por esta razón, la labor de entidades e instituciones públicas y privadas para impulsar la formación y el talento femenino cobra aún más valor.



En el marco de sus compromisos de banca responsable, Banco Santander ha puesto en marcha una nueva edición de las de las Becas Santander Women | W50 Leadership 2023 – LSE, un programa de formación de alto rendimiento dirigido a 50 mujeres que ocupen puestos de alta dirección y que estén buscando trabajar y mejorar su propio estilo de liderazgo. Esta iniciativa nació hace más de 12 años y, desde entonces, más de 700 mujeres han participado en esta experiencia.



Las becas se desarrollan de la mano de la prestigiosa London School of Economics and Political Science (LSE), y ofrecen clases presenciales en el campus de esta institución, donde las participantes aprenderán a potenciar su estilo de liderazgo personal a través de formación, actividades y coaching individual. Además, tendrán la oportunidad de compartir experiencias con mujeres de distintos países y fomentar el networking internacional. Incluyen todo el coste del programa, las tasas de matrícula y alojamiento en Londres (Reino Unido).



A este programa de liderazgo pueden optar directivas residentes en 11 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay). La convocatoria estará abierta hasta el próximo 13 de marzo a través de la web de Becas Santander (www.becas-santander.com).



Luz Helena Hanauer, directora ejecutiva del Banco del Desarrollo para la Mujer en Johannesburgo, participó en una edición anterior de Santander W50. En su opinión, la experiencia fue constructiva tanto para ella como para su equipo. "Ha sido profundamente personal encontrar mujeres que se encuentran en similares retos de liderazgo pero que tienen ideas diferentes. Veo que mujeres de todo el mundo encuentran los mismos obstáculos y las mismas oportunidades, que están compartiendo tan generosamente", asegura.



También Laura Sandoval, jefa de publicidad y ventas en Uber para Estados Unidos y Canadá, resalta "el valor de poder construir una nueva red de contactos con otras mujeres, con mentores y con otras personas que aportan diferentes roles". "Hay entornos en los que puedes conseguir formación, otros donde puedes conseguir comunidad, pero la combinación de ambas es muy inusual. El apoyo que he tenido de las mujeres aquí, las puertas que nos abrimos unas a otras… este es un grupo excepcional de mujeres a las que les encanta aportar y ayudarse", asegura Nirit Harel, fundadora y CEO de Impact y ex alumna el programa.



La formación se imparte en tres fases. Primero, comenzará en mayo con una sesión introductoria online, en la que las 50 participantes podrán presentarse y conocer al claustro de profesores y a sus mentores individuales. En la segunda fase (de cinco días en Londres) recibirán un entrenamiento intensivo en el que entrarán en contacto con un estudio crítico de lo que significa un liderazgo eficaz y sus implicaciones para el liderazgo global, pondrán en práctica distintas teorías de liderazgo y aprenderán a desarrollar habilidades y estilos propios. Y en la tercera parte, en agosto, las participantes presentarán su plan de desarrollo de liderazgo personal al claustro y será oficialmente la clausura del programa.



Santander W50 refleja la firme apuesta del banco por el liderazgo femenino y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Actualmente, la entidad cuenta con un 29,1% de mujeres en puestos directivos (muy cerca del compromiso anunciado de alcanzar un mínimo del 30% en 2025), cifra que se eleva al 40% en el consejo de administración. El Santander ocupa un año más el primer puesto del sector financiero mundial en el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg (Bloomberg Gender-Equality Index 2023), que reconoce la excelencia y el compromiso de las organizaciones en esta materia. Y no sólo se mantiene como líder del sector, sino que ha alcanzado la segunda nota más alta entre las 484 empresas de 45 países que analiza este índice.