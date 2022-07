Santiago, ganadero con 130 cabras calcinadas: "Es duro que todo por lo que luchas desaparezca en cinco minutos"

Cuando las llamas y el humo entraron en su tractor, Santiago León corrió en dirección opuesta a la nave donde se resguardaban los animales en San Martín de Tábara (Zamora). Además de ellos, al fondo del pabellón inundado de humo, estaban atrapados los padres del ganadero.



"No me daba cuenta de que al otro lado de la nave estaban mi padre y mi madre", recuerda el ganadero ecológico. "Gracias a mi hermano, que bajó en coche por el camino en llamas, salieron de ahí. Si no, arden", añade.

Apenas tres horas antes, la columna de fuego y humo se elevaba a diez kilómetros de San Martín de Tábara. Nadie se imaginaba que, tras la sequía y las heladas tardías de este año, los diez centímetros de pradera sirvieran de mecha a una "bola de fuego" de más de 20 metros de altura.

"Es muy duro que todo por lo que has luchado desaparezca en cinco minutos", lamenta el también agricultor, que ha perdido las cosechas que suponen el 95% de la alimentación del ganado.

Animales quemados

De los 500 animales del ganadero, más de 130 murieron durante el incendio. Sin embargo, Santiago duda que los supervivientes, con las orejas y ojos quemados, vayan a resistir las heridas: "De momento, mueren dos o tres cada día desde el incendio", asegura.

El relato de Santiago León es sólo uno entre cientos, consecuencia del abandono del monte de la Junta de Castilla y León, que lleva años rechazando solicitudes de desbroces.

"Se podría haber hecho más antes del incendio. Toda la zona ha tenido un abandono", critica el ganadero. "Si no toma medidas la Administración, es imposible salir", concluye.