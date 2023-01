Selena Gómez responde a las críticas a su cuerpo: "Estoy un poco gorda porque me divertí en vacaciones"

Selena Gómez acudía la semana pasada a la gala de los Globos de Oro como candidata al galardón de mejor actriz televisiva en una serie musical o de comedia por su papel en Solo asesinatos en el edificio (disponible en Disney+).

El revuelo que ha generado la cantante en redes sociales no tiene nada que ver con su interpretación, ni siquiera con que su pareja en la alfombra roja fuese su hermana pequeña. Lo más comentado sobre Gómez ha sido su peso.

No es la primera vez que la celebridad sufre body shaming. El diccionario de Cambridge define este anglicismo como el acto de "criticar a alguien en base a su forma, talla o apariencia de cuerpo".

Ante el aluvión de comentarios en torno a su aspecto, Gómez respondió en un directo en Instagram junto a Gracie, su hermana de nueve años. "Estoy un poco gorda en este momento porque me divertí durante las vacaciones".

La actriz, cantante y empresaria lleva toda su vida lidiando con la presión de estar en el centro de los focos. Apareció por primera vez en televisión con tan solo 11 años en el programa infantil estadounidense Barney & Friends. Pero fue la serie de Disney Chanel, Los Magos de Waverly Place, la que hizo a Selena famosa a nivel mundial con apenas 15 años.

Después de más de media vida ante las cámaras, la actriz estrenaba el pasado año Selena Gomez: My Mind & Me, un documental que narra los procesos físicos y mentales que Gómez ha atravesado después de que se le diagnosticase lupus y trastorno bipolar.

Muchos de los comentarios en Instagram apuntaban al trasplante de riñón al que la actriz fue sometida en 2017 como motivo de sus cambios de peso. Gómez, sin embargo, ha señalado que si gana peso es, simplemente, porque come más.



La celebridad ha hecho público en múltiples ocasiones el negativo impacto que las redes sociales tienen sobre su salud mental. A su regreso a TikTok, Gómez publicaba un breve vídeo en el que declaraba: "Sinceramente, no me importa mi peso porque la gente va a hablar de cualquier forma. 'Eres muy pequeña', 'estás muy grande', 'eso no te queda bien'".

Muchas actrices y cantantes han hecho pública la presión a la que sus cuerpos se ven sometidos. Aumentos o bajadas de peso, ataques gordófobos, acusaciones de sufrir un TCA... Las redes sociales son un caldo de comentarios y calificaciones del aspecto de las famosas.