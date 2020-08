La semana en la que España no frenó el coronavirus y creció a ritmo de 1.000 contagios diarios

Cuando el jueves 20 de agosto Fernando Simón, el máximo coordinador técnico de la lucha contra la pandemia, perdió su habitual tono conciliador y endureció el mensaje, España llevaba ya cuatro días escalando contagios a un ritmo de 1.000 infectados diarios.

"Que nadie se confunda, las cosas no van bien. No podemos permitir que el virus siga hacia arriba. No nos vale pensar que por ser joven no pasa nada, porque ese joven genera casos en personas mayores o vulnerables", enfatizó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

La curva de contagios crece sin freno; cada vez hay más transmisión. Sólo entre el lunes y el jueves, Sanidad anotó en total 26.972 nuevos casos.

El lunes, 17 de agosto, fueron 5.114 las nuevas personas afectadas, el doble que la semana anterior; el martes, 6.671 positivos; el miércoles, 7.039; el jueves, 8.148. Y las cifras de este viernes se conocerán el lunes, porque hasta entonces no habrá más datos.

Fue el jueves cuando Simón respondió con claridad a un medio norteamericano al ser preguntado si el coronavirus estaba descontrolado en España: "La epidemia no está fuera de control, aunque en algunos puntos concretos, sí".

El coronavirus se acelera en España desde mediados de julio, como demuestra la curva de nuevos contagios registrados en los últimos 14 días, al tiempo que crecen también los diagnósticos tempranos.

En España hay 149,75 nuevos infectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es el país de Europa con más perjudicados, ya que el siguiente es Francia con 51 casos por cada 100.000 habitantes.

Evolución de los contagios desde junio en España. Fuente: A. Sicilia con datos del Ministerio de Sanidad.

Y si hace tres semanas preocupaban Aragón y Catalunya, ahora es la Comunidad de Madrid: representa el 35% de los diagnósticos.

Madrid, a la cabeza con el 35% de los casos

La región de Madrid sigue a la cabeza en el número de casos y este viernes anotó 1.199 nuevas personas diagnosticadas con covid-19 respecto del día anterior. Su Incidencia Acumulada escala a una media de 313,43 personas por cada 100.000 habitantes.

En Madrid hay diez veces más casos que hace tan sólo un mes.

El País Vasco batió su propio récord de positivos, con 724 nuevos infectados en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta desde el inicio de la covid-19. Su Incidencia Acumulada alcanza los 275,53 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

"La vacuna eres tú"

El Gobierno vasco confirmó que Euskadi se encuentra en la segunda ola de la pandemia, con una tendencia ascendente. Los hospitales comienzan a aislar plantas y se insta a los niños a evitar playas y piscinas, al tiempo que se insta a la población a crear "burbujas" de convivencia para preservar la salud y evitar la propagación de la covid.

"¡La vacuna eres tú! La forma que tenemos de convivir con el virus depende de todos nosotros, de ti, de mi", afirmó la consejera de Sanidad, Nekane Murga, médico de profesión.

El viernes anterior, nueve sociedades médicas habían alertado de otro colapso en el sistema de sanidad si no se toman medidas "coordinadas y eficaces". De seguir en la situación actual, "existe una alta probabilidad de volver a situaciones asistenciales tan graves como las vividas durante el estado de alarma", afirmaron en un comunicado.

España no publica datos de contagios durante el fin de semana, a pesar de ser el país con más casos. El lunes arrancó con una escalada creciente, en el contexto de un esfuerzo diagnóstico para la detección precoz de los positivos.

La "mezcla explosiva" de septiembre

Simón alertó el lunes de una "mezcla explosiva" que llegará en septiembre. Será cuando se combinen el regreso de las vacaciones a la vivienda habitual, el inicio del curso escolar y la temporada de la gripe.

La escalada pone en jaque el comienzo del curso escolar. Esta semana que termina el Gobierno central citó a las autonomías​ para fijar cómo será la 'vuelta al cole'. La 'cumbre' sectorial será el 27 de agosto, una semana antes del comienzo de las clases.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, emplazó el miércoles a las autonomías a adoptar con el Gobierno central un nuevo paquete de medidas de salud pública homogéneas.

Declaraciones que realizó después de mantener una reunión telemática con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Simón y en la que analizaron la evolución de la pandemia en España.

El presidente Sánchez regresó a La Moncloa este viernes y el martes se celebrará el primer Consejo de Ministros.

En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 14 de agosto se acordaron una serie de medidas para frenar el avance del conoravirus. Entre ellas, la prohibición de fumar en la calle si no se cumplen las medidas de distancia social, el cierre de los locales de ocio nocturno y la limitación de las visitas a los ancianos en sus residencias.

El juez cancela la orden de Madrid

Una semana después, un juez de Madrid ha cancelado la Orden de la Comunidad de Madrid que adopta estas medidas y que limita a 10 del número de personas que pueden reunirse en la calle. El motivo: la normativa regional no puede basarse en una orden del Ministerio de Sanidad que aún no ha entrado en vigor porque no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Crearía indefensión.

El juez explica que una comunidad autónoma no puede limitar derechos fundamentales, porque es una competencia básica del Estado que corresponde al Gobierno central. Y si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere hacerlo, debe solicitar la declaración de estado de alarma en su territorio.

El gobierno madrileño va a recurrir este auto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras este viernes "recomendaba" quedarse en casa en las zonas con más positivos.

'Cumbre' para abordar los brotes en las residencias

La vicepresidencia de Servicios Sociales que dirige Pablo Iglesias convocó para este lunes 24 de agosto al grupo de trabajo de residencias de ancianos para abordar con las autonomías el alcance y la situación de los brotes de la covid-19 en estos centros, así como de las necesidades o dificultades a las que se enfrentan.

Este grupo de trabajo se reunió por primera vez el 25 de junio. La segunda vez tuvo lugar, de forma telemática, el pasado 4 de agosto, de forma que la de este lunes será el tercer encuentro.

El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, ha pedido asistir a esta reunión. Asegura que no existe un diálogo entre ellos, Sanidad y Sevicios Sociales, como tampoco se ha producido en estos meses de crisis sanitaria. Reclama "un único criterio de actuación", frente a las diferencias que ahora existen.



La convocatoria se produce después de que Médicos Sin Fronteras denunciara el "inaceptable desamparo" de las residencias ante la covid-19 y urgía a que no se repita. En un demoledor informe, expuso los "graves problemas" tanto del modelo de gestión de residencias como de coordinación entre administraciones, "cuyo resultado es el abandono de las personas más vulnerables a la pandemia y la desprotección del personal que las cuida".

Con meses de retraso respecto al resto de Europa, España ha comenzado a extender la app 'Radar-Covid', una vez hechas las pruebas en La Gomera (Canarias). Andalucía, Cantabria, Aragón y Extremadura son las primeras regiones en tener plenamente operativo el sistema que permite alertar en caso de contagio a las personas que han estado cerca del afectado.

En total 386.054 personas se han contagiado desde el inicio de la pandemia y 28.838 han muerto en España con prueba confirmada de coronavirus.​

Los fallecidos en residencias de ancianos suponen el 68,33 % del total de personas muertas por la covid-19 en la estadística de Sanidad. Son 19.688 los ancianos fallecidos en estos centros desde el inicio de la pandemia.

Pero la cifra de fallecidos por esta pandemia es mayor. El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), sitúa en 44.636 el número de personas que han perdido la vida por encima de lo esperado entre el 13 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, al 14 de agosto.