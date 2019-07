Sequía en Nueva Delhi: los ricos tienen agua a espuertas, los pobres luchan por cada gota

Los políticos, funcionarios públicos y trabajadores de empresas privadas que viven en casas y apartamentos grandes en el centro de Delhi pagan muy poco para obtener un suministro ilimitado de agua corriente, ya sea para sus baños, cocinas o para lavar el coche, el perro o para regar su cuidado césped. Pueden hacer todas estas cosas por tan sólo $10-$15 al mes.

Pero si uno entra en uno de los barrios marginales del centro de la ciudad, o en una gigantesca y caótica urbanización de las afueras de la ciudad, hay una lucha diaria para conseguir y pagar un suministro muy limitado de agua, que suele llegar por camiones en lugar de por cañerías. Y el precio se está disparando a medida que los suministros se agotan con rapidez.

La crisis del agua en la India dista mucho de ser equitativa: la élite en Delhi y en la mayoría de las otras partes del país no se ve afectada mientras que los pobres luchan por conseguir el líquido elemento todos los días. La residencia oficial del primer ministro Narendra Modi y la de su gabinete se encuentran en el centro de Delhi, al igual que la de la mayoría de los parlamentarios. Eso puede ayudar a explicar por qué hasta esta semana Modi no ha hecho un llamamiento a un programa masivo de conservación del agua, la primera gran iniciativa del Gobierno a pesar de los años de advertencias sobre los embalses secos y el agotamiento de los acuíferos, según dijeron los responsables de la formulación de políticas y los expertos del sector hidrológico.

Amar Nath Shukla, representante de ventas de telecomunicaciones, que vive en una gigantesca urbanización no autorizada en el sur de Delhi, dice que ahora está pagando 700 rupias (10 dólares) para que un pequeño camión cisterna le traiga a él, a su esposa y a sus tres hijos en edad escolar 2.000 litros de agua, que es la cantidad que les corresponde semanalmente.

Hace un año, Shukla compraba dos de las oxidadas cisternas ovaladas a la semana por 500 rupias cada uno, pero lo redujo a una ante una subida del 40 por ciento en el precio.

¿Por qué un asentamiento densamente poblado recibe tan poca agua y por qué el distrito central de Nueva Delhi, escasamente poblado, recibe tanta cantidad de agua adicional? Más de otros 30 residentes con los que habló Reuters en su distrito de Sangam Vihar también se quejaron de la calidad del agua.

“Hasta el año pasado bebía el agua vendida por unos pocos proveedores locales, pero luego enfermé y el médico me pidió que comprara botellas de agua hechas sólo por grandes empresas de renombre”, dijo Dilip Kumar Kamath, de 46 años, que muestra una receta que incluye los dolores abdominales y la infección estomacal como sus dolencias.

Un hombre usa una bomba manual para llenar un recipiente con agua potable mientras otros esperan en una cola en una calle de Chennai./ REUTERS

Mafia del agua

El principal distrito gubernamental de Delhi y las zonas de acantonamiento del ejército reciben unos 375 litros de agua por persona y día, pero los residentes de Sangam Vihar reciben un promedio de sólo 40 litros por cada residente al día. El agua proviene de pozos de sondeo y de buques cisterna bajo la jurisdicción de las autoridades hidrológicas de Delhi, administrados por el Gobierno de la ciudad.

Alrededor de 163 millones de personas en la India, aproximadamente el 12% de la población, no tienen acceso a agua potable cerca de sus hogares

Sin embargo, los residentes dicen que algunos de los pozos han sido ocupados por operadores privados asociados con bandas criminales y políticos locales. Estas bandas también tienen un papel importante en la provisión de camiones cisterna privados, todos ellos ilegales, lo que hace que la gente se vea expuesta a la especulación de precios.

Y todo esto en un momento en que las temperaturas y la demanda se disparan. Delhi experimentó el segundo tiempo más seco en 26 años en junio, y registró su temperatura más alta para dicho mes, de 48 grados centígrados, el 10 de junio. Las lluvias monzónicas llegaron a la capital el jueves, más de una semana después de lo habitual, y solo trajeron una ligera llovizna.

La mayoría de los operadores privados de cisternas en Delhi bombean ilegalmente el agua subterránea, que se está agotando rápidamente, o roban el agua de los suministros del Gobierno, según muestran varios estudios oficiales.

En Delhi, casi la mitad del suministro de las autoridades de Delhi es robado con la connivencia de funcionarios de baja categoría o simplemente se filtra a través de tuberías con fugas, según varios estudios. La flota de 1.033 camiones cisterna de las autoridades está muy por debajo de las necesidades de la ciudad. Cientos de camiones cisterna privados están operando este verano, aunque no hay cifras oficiales.

Guerras del agua

La escasez de agua es aún más aguda en la localidad de Bhalswa Dairy, al noroeste de Delhi, a más de 30 kilómetros (20 millas) de Sangam Vihar. El agua de un par de grifos comunitarios y fuentes manuales es demasiado tóxica para su uso, lo que obliga a la gente a hacer cola para un camión cisterna público que llega sólo una vez al día. Como resultado, con frecuencia estallan peleas cuando la gente, en su mayoría mujeres y niños que transportan latas, corren hacia los camiones cisterna.

“Las luchas por el suministro de agua han aumentado desde mayo y ahora constituyen casi el 50% de nuestras quejas diarias”

El año pasado, al menos tres personas murieron en las refriegas que se produjeron en Delhi. “Las luchas por el suministro de agua han aumentado desde mayo y ahora constituyen casi el 50% de nuestras quejas diarias”, dijo un oficial de policía en la estación de policía de Bhalswa Dairy, que se negó a ser nombrado. Algunos operadores de camiones cisterna también han comenzado a vender agua embotellada, subrayando la preocupación por la calidad del agua en sus tanques y cómo pueden aumentar los costes para la gente común, según dijo el agente de policía.

Casi 200.000 personas que viven en la zona de Bhalswa son vulnerables a enfermedades relacionadas con el hígado como la ictericia y la hepatitis, dijo Kamlesh Bharti, presidente de la organización no gubernamental Kamakhya Lok Sewa Samiti, que trabaja en las áreas de salud y educación. La zona de Bhalswa está junto a un gran vertedero de residuos, que ha contaminado tanto las aguas superficiales como las subterráneas de la zona. Según la organización benéfica WaterAid, con sede en el Reino Unido, alrededor de 163 millones de personas en la India, aproximadamente el 12 por ciento de la población, no tienen acceso a agua potable cerca de sus hogares, la mayor tasa de todo el mundo. Casi todos los residentes de clase media de la ciudad tienen purificadores de agua en casa o compran grandes bidones de agua de Bisleri, la principal marca de agua embotellada de la India, Coca-Cola Co o PepsiCo Inc.

Residentes llenan recipientes de agua potable de una cisterna municipal en Nueva Delhi, el 1 de julio de 2019. REUTERS/Anushree Fadnavis

Los proveedores de agua embotellada registraron un aumento de casi el triple de las ventas en India entre 2012 y 2017, según la empresa de análisis de mercado Euromonitor. La dependencia de la India de las aguas subterráneas y la incapacidad del país para reponer los acuíferos han exacerbado la crisis, dijo V.K. Madhavan, consejero delegado de WaterAid. Tanto los hogares individuales como un sinnúmero de industrias utilizan principalmente agua dulce y la reutilización y el reciclaje de agua “es casi un concepto desconocido” en el país, dijo Madhavan. Aun así, las autoridades de Delhi dijeron que el plan de construir tres represas en la parte alta del río Yamuna, que pasa por la ciudad, ayudará a Delhi a superar la escasez. Se tardarán entre 3 y 4 años en construirlas, dijo S. K. Haldar, un alto cargo de la Comisión Central del Agua. Sin embargo, cuestiones como la adquisición de tierras, los reasentamientos y la limpieza medioambiental podrían hacer inviable un calendario tan ambicioso, según Madhavan.