Los servicios de limpieza de los principales hospitales de Madrid, al borde de una huelga indefinida

"Si los médicos no sabían qué pasaba, imagínate nosotros. Teníamos mucho miedo". Así resume un trabajador del servicio de limpieza del hospital Niño Jesús cómo vivió el momento más crudo de la pandemia. Toda España encerrada en casa salvo un puñado de imprescindibles que mantuvieron sus funciones. Ahora, se pelean contra el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), que les tiene retenido un complemento salarial que subiría sus nóminas 140 euros mensuales en el mejor de los casos.

Unos 2.500 trabajadores y trabajadoras de los servicios de limpieza de hospitales de Madrid llevan varios meses peleando con la Comunidad y las empresas para las que trabajan —la limpieza está externalizada en la sanidad madrileña— para que se les reconozca un complemento salarial que el SERMAS ha reactivado después de haber estado congelado más de diez años. Si no son escuchados irán a la huelga.

Todo el personal fijo o interino del sistema de salud de Madrid tiene en su convenio un plus salarial llamado "carrera profesional" por el que se accede a complementos salariales a través de un proceso de baremación y de años de trabajo. Este plus salarial se reincorporó al SERMAS en 2018, pero los servicios de limpieza aún no han empezado a cobrarlo.

Llevan dos protestas frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y habrá una tercera el próximo 25. Si sus reclamaciones no son escuchadas, el 29 de noviembre empezarán una huelga indefinida como medida definitiva de presión donde once hospitales se verían afectados.

El Hospital de La Paz, el 12 de Octubre, el hospital de Getafe, el de Móstoles, el Niño Jesús, el Severo Ochoa, el hospital Príncipe de Asturias, el hospital La Princesa, el Ramón y Cajal, el Santa Cristina y el Clínico son los centros que se han visto perjudicados por este impago. Once hospitales a los que el SERMAS aún no ha ofrecido ninguna solución.

Un vacío legal que se exprime y deja a miles de trabajadores en vilo. "Las empresas no pagan y responsabilizan al SERMAS diciendo que como no estaba en sus contratos, tiene que ser el SERMAS el que certifique esa deuda", aseguran desde Comisiones Obreras. Las empresas que tienen externalizado el servicio son Clece, Ferrovial y Garbialdi. A la publicación de esta información, Público no había obtenido respuesta de ninguna de las partes.

Tres empresas privadas implicadas

Desde los sindicatos aseguran que casi toda la plantilla del servicio de limpieza optaría al mismo complemento, que supondría un aumento salarial a cada empleado de entre 135 y 140 euros al mes, siendo estas cifras solo para los casos más beneficiosos. El complemento asciende según los años trabajados: "Hay que estar cuatro o cinco años para pasar de nivel. Y no se pueden saltar. No es que nadie vaya a recibir 500 euros de golpe", aseguran, ante posibles desinformaciones.

Los delegados de los hospitales correspondientes a Clece, que gestiona seis de los once centros involucrados, tienen una reunión el próximo 19 con la compañía y esperan resolver el conflicto, aunque no descartan en absoluto tener que acabar en huelga. "No era el momento durante la pandemia para hacer una reivindicación como para sacarle partido al problema. Pero una vez que se ha normalizado creemos que tenemos el derecho", asegura César, uno de los trabajadores que se espera que la reunión sea fructífera.

El proceso sobre este complemento va tan despacio que hay trabajadoras que aún siquiera han recibido la baremación de sus carreras profesionales. Es el caso del servicio de limpieza del Hospital Clínico, que se suma a las protestas pero de momento no apoyará en bloque la huelga porque sus trámites burocráticos van un poco más lento. "Nuestra empresa, Garbialdi, aún no nos ha hecho la evaluación para la carrera profesional, no tenemos respuesta aún", sostiene una trabajadora de ese hospital donde hay división sobre apoyar o no el parón.

Desde el sindicato MATS ponen en relevancia el trabajo de este gremio, fundamental dentro de un centro hospitalario: "Han tenido que limpiar habitaciones donde había positivos en coronavirus. La limpieza es exactamente igual de imprescindibles que cualquiera de otra categoría. Un hospital no funciona por muchos médico o cirujanos que haya. Hacen falta celadores, cocineros, mantenimiento... y la limpieza es tan importante o más. Si no se limpia un quirófano, no se puede abrir", concluyen.

La primera protesta tuvo lugar el 27 de octubre frente a la Consejería de Sanidad que dirige Enrique Ruiz Escudero. Sin ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades, volvieron a las calles el pasado 10 de noviembre para intentar sacar algo al Gobierno de Ayuso. Ante una nueva negativa más, los trabajadores han fechado una tercera y última protesta frente a la Consejería. Si vuelve a haber silencio institucional, lo siguiente será la huelga.