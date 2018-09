El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha asegurado este viernes que el profesor de la facultad de Psicología que ha sido denunciado por varias alumnas por mantener un comportamiento "inadecuado" y realizar comentarios machistas "seguirá dando clases" hasta que la sanción sea firme, ya que el docente aún puede presentar alegaciones.

García Granda ha realizado estas declaraciones apenas unas horas antes de la concentración que ha sido convocada ante la facultad de Psicología, a las 18:30 horas, por la Asamblea Abierta de Estudiantes de Psicología y Logopedia (AAEPL) en defensa de una universidad "libre de machismo y con aulas y espacios seguros para las mujeres".

El profesor no está actualmente suspendido de sus funciones y solo está propuesto para una sanción de empleo y sueldo de seis meses, según ha explicado el rector, que ha añadido que el docente tiene unas "capacidades de recurso" para contestar al expediente que se ha abierto el pasado 1 de septiembre y aún tardará en sustanciarse y hacerse firme.

Mientras el expediente no devenga en firme, el profesor denunciado seguirá "cumpliendo con sus obligaciones", ha ratificado el rector, quien ha remarcado que la Universidad tiene unos procedimientos que "se están aplicando".

Comentarios como "Para venir a una revisión tenéis que venir maquilladas y con escote, y si fuera necesario os tendríais que sacar una teta. Así os pondría la nota que quisierais", llevaron a la Universidad a iniciar el expediente disciplinario.

García Granda ha incidido en que su postura personal es "absolutamente contraria al machismo, no sólo en las aulas, sino en todas las áreas", y ha advertido que, desde su llegada al rectorado, tanto él como su equipo, han demostrado en todas sus actuaciones que consideran esos comportamientos "anacrónicos y más en una universidad que tenemos que dar ejemplo".

"No han funcionado bien esos mecanismos o no han llamado bien a la puerta oportuna", ha respondido el rector al ser preguntado por las razones por las que no se ha actuado antes, si tal y como sostienen algunas alumnas, la primera queja ya se puso en conocimiento en 2014.

"Ahora mismo, cuando ya se han puesto en contacto con el rectorado y vicerrectorado correspondiente hemos puesto en marcha el mecanismo correspondiente y hemos tardado muy poco", ha contestado a los medios de comunicación, momentos antes del inicio del acto de apertura del curso académico 2018/2019.

García Granda ha comentado que él personalmente conoce "a todos los profesores de la Universidad", pero no va a tener contacto alguno con el profesor denunciado y se mantendrá al margen para no hacer nada que pueda "contaminar" el proceso que es "complejo" y que quiere "llevarlo a término con todas las garantías", ha concluido.