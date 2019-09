La American Guild of Music Artists (AGMA), el sindicato de ópera de Estados Unidos, ha anunciado que llevará a cabo una investigación independiente sobre las acusaciones de acoso sexual y discriminación contra el tenor español Plácido Domingo ante la "incertidumbre" de las investigaciones que realizarán los teatros de ópera.

Tal y como ha señalado en un comunicado tras las denuncias hechas públicas en la prensa, AGMA exigió que sus compañías signatarias que empleaban a Domingo iniciaran investigaciones completas sobre las acusaciones contra él.

Sin embargo, el sindicato señala que estas compañías "no han estado dispuestas o no han podido brindarle a AGMA suficientes garantías sobre el alcance y el momento de sus investigaciones, así como si los hallazgos se divulgarán públicamente o no".

Por ello, el sindicato ha contratado a J. Bruce Maffeo de Cozen O'Connor, un ex fiscal federal que goza de una amplia experiencia en la realización de investigaciones similares en nombre de los sindicatos, para llevar a cabo la investigación interna.

"Dada la incertidumbre que rodea las investigaciones de nuestras empresas signatarias, la investigación interna de AGMA no se limitará a conductas que ocurrieron en una empresa específica o en un momento en particular", ha señalado el director ejecutivo nacional de AGMA, Len Egert.

Asimismo, Egert ha indicado que esta investigación también abordará "las fallas sistémicas dentro de la industria que podrían haber permitido que esta conducta, si se justifica, continúe sin ser cuestionada durante décadas". "A la luz de la seriedad de las acusaciones y del número de miembros de AGMA que pueden haber sido afectados, creemos que esta investigación es necesaria en este momento", sostiene.

"La salud y seguridad de los artistas de AGMA es de suma importancia para la Unión", ha señalado el presidente de AGMA, Raymond Menard. "Todo artista de AGMA tiene el derecho absoluto de ir a trabajar sin temor a acoso sexual, discriminación o agresión. Como sindicato, nuestro trabajo es asegurarnos de que nuestros empleadores mantengan seguros a nuestros miembros en el trabajo", ha agregado.