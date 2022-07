¿Cuáles son los Tipos de Persianas Alicantinas?

Las persianas alicantinas de Comprogar son elementos decorativos sencillos y a la vez muy funcionales. Pueden instalarse en diferentes lugares para conseguir diversos efectos, de manera que cumplan funciones diversas. Además, la gran variedad de diseños y colores de persianas alicantinas que hay actualmente en el mercado pueden ayudarte a elegir aquella persiana que resulte más adecuada para la decoración de tu hogar. Constituyen una manera muy útil para vestir las ventanas, así como otros elementos: balcones, pérgolas, terrazas o vallas. Es decir, las persianas alicantinas se pueden usar tanto dentro como fuera de casa.



Tipos de persianas alicantinas

Las persianas alicantinas tienen su origen en la región de Alicante, de allí su nombre característico. Datan de principios del siglo XX y se diseñaron como unas pequeñas cortinas hechas de lamas de madera, que se usaban para proteger las viviendas de los efectos del sol, además de evitar la entrada de los insectos al interior.



La evolución de las persianas alicantinas ha ocurrido con los años, hasta encontrarnos con los diseños de los que podemos disfrutar hoy. Actualmente, existen dos tipos de persianas alicantinas, diferenciadas por el material del cual están fabricadas.



Alicantinas de Madera

Se considera el tipo de persiana alicantina más tradicional. Los diseños actuales de las persianas alicantinas nos ofrecen acabados y colores diferentes, ya que una de sus principales ventajas es que podemos cambiarles el color cuando así lo necesitemos.



La madera es un material muy estético y decorativo, que da a las persianas alicantinas la versatilidad de poder ser empleadas en interiores o en exteriores.

El único inconveniente de las alicantinas de madera es que requieren de un mantenimiento especial para que se conserven como el primer día.



Alicantinas de PVC

En el caso de las alicantinas de PVC, se trata de un material mucho más ligero que las de madera. Esto ocurre porque las lamas de estas persianas están huecas por dentro. Son ideales para colocarlas en lugares donde no exista el riesgo de que sufran golpes o rayones que puedan dañarlas.



Sin embargo, una de las ventajas de las persianas alicantinas de PVC es precisamente su nivel de durabilidad. Se conservan mucho más que las persianas de madera y no requieren de mucho mantenimiento: solo limpiarlas con una bayeta húmeda cuando sea necesario para retirar el polvo y la suciedad.

En cuanto a los diseños, hay una alta variedad de persianas alicantinas. Este material permite una amplia gama de colores, incluso de diseños que imiten visualmente el aspecto de otros materiales, como la madera o el mármol, entre otros.



¿Cómo medir e instalar persianas alicantinas?

Persiana alicantina exterior enrollable.

Dependiendo de cómo quieras instalar las persianas alicantinas, habrá diferentes métodos de instalación. Lo más común es colocarlas en puertas y ventanas, aunque son tan versátiles que también podemos usarlas para vallas, pérgolas, terrazas, etc.



Instalación empotrada

Una instalación de unas persianas alicantinas empotradas en el hueco de la puerta o la ventana es muy funcional. Tiene la ventaja de que no sobresale por los bordes, con lo que queda muy bonita a nivel estético. Para instalarla, deberás medir el ancho del hueco de la puerta y, a esa medida, sumarle 2 cm. Luego, hay que medir la altura y, esta vez, restar 2 cm. La medida resultante será la de las alicantinas que deberás comprar.



A la hora de instalarla, lo harás centrándola en el hueco, de manera que te asegures de que sobre 1 cm por cada lado. También deberás asegurarte de que la altura sea la correcta, para que no roce por la parte inferior.



Los cáncamos deberás instalarlos en la parte superior de la ventana o la puerta, a unos 7 o 10 cm. Así, vas a marcar el lugar exacto donde abrirás los agujeros para fijar la persiana, para lo cual usarás el taladro. Finalmente, vas a fijar los tornillos donde engancharás las persianas alicantinas.



Cubrir un marco sin ventana o puerta

Para instalar persianas alicantinas y cubrir con ellas el marco, las medidas se tomarán de modo diferente. a la medida del ancho del hueco, vas a sumar 10 cm para que, a la hora de instalarla, sobren 5 cm por cada lado. A la medida de la altura vas a sumar 25 cm destinados a garantizar que, al enrollarla, el ajuste sea el adecuado.



En el momento de instalarla, deberás dejar también unos 2 cm en la parte inferior, para que no roce por la parte inferior. Los cáncamos se colocan de la misma forma que en la instalación anterior, lo cual facilita el sistema de apertura y cierre de las persianas alicantinas.



Como puedes ver, instalar persianas alicantinas es un procedimiento muy fácil y práctico. No toma tiempo y las ventajas son muchas: proteges el interior de tu vivienda de los rayos del sol y de los efectos del clima, además de regular el paso de la luz, vestir tus ventanas y prevenir la entrada de insectos en los meses de mayor calor.