Sonia Vivas amenaza con generar un cisma en el Gobierno de Palma de Mallorca si persiste el bloqueo al Orgullo

La expolicía y ahora concejala de Justicia Social, Feminismo y LGTBI de Unides Podem en Palma de Mallorca amenaza con "romper el Gobierno municipal" como medida de protesta ante el "boicoteo" que –según Vivas– está sufriendo la celebración de la primera fiesta Pride de Palma, que consiste en una semana de actividades en torno al tema LGTBIQ prevista entre el 18 y el 28 de junio.

"Comienza mi cuenta atrás como concejala de Gobierno, ya que, si no se rectifica y se actúa de buena fe en este asunto crucial para la comunidad LGTBIQ, me veré obligada a romper el Gobierno municipal, que con mi salida del mismo quedará en minoría, forzando así que tengan que llevar a cabo políticas de consenso", ha conminado Vivas a José Hila, alcalde de Palma de Mallorca, a través de un comunicado al que ha tenido acceso Público.

"Yo daré por perdido el Pride, pero ellos que den por perdido el Gobierno"

De llevar a cabo su amenaza, Vivas acabaría con el acuerdo de Gobierno que le da la alcaldía al socialista José Hila. Un acuerdo conformado por los grupos municipales de PSIB-PSOE, Més-Estimam Palma y Unides Podem, que quedarían en minoría respecto al bloque del Partit Popular, Vox-Actúa Palma, Ciutadans. "Yo daré por perdido el Pride, pero ellos que den por perdido el Gobierno", asegura al otro lado del teléfono la concejala.

Vivas lamenta "los palos en la rueda" y el "bloqueo de los procesos y procedimientos" llevados a cabo por el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Palma que, tal y como denuncia la concejala, han derivado en una paralización de un festejo que encarna "una expresión popular de lucha contra la LGTBIQfobia".

La concejala pone el foco en Alberto Jarabo, responsable del área de participación que, según denuncia Vivas, "ordenó la paralización de dicha celebración de manera verbal y faltando al procedimiento administrativo ordinario, colocando la celebración y la reivindicación, en grave riesgo de poderse realizar".

De no rectificarse esta situación, Vivas deja claro en su misiva que no tendrá otra opción que "romper el Gobierno municipal", que con su salida quedaría en minoría. "Los derechos de todo el colectivo LGTBI no se negocian, no se tienen que pedir, no se tienen que mendigar… Creo que piensan que las personas LGTBIQ somos jarrones chinos en un Gobierno, están muy equivocados", zanja al otro lado del teléfono.