Un numeroso grupo de aficionados del Chelsea han convocado una manifestación este martes en los aledaños de Stamford Bridge para protestar contra la Superliga, competición a la que pretende adherirse el club londinense como uno de los fundadores del torneo.

Los seguidores del equipo blue cantaron proclamas contra la nueva competición continental y pidieron a sus dirigentes que saquen al club de la Superliga para seguir jugando bajo el formato actual. Los aficionados llegaron a impedir el paso del autobús de los jugadores al estadio.

"Que le den" refriéndose al presidente del Real Madrid y de la Superliga europea, Florentino Pérez, o "Esto ya no es fútbol" fueron algunos de los cánticos más coreados en la previa del partido de Premier entre el Chelsea.

El Chelsea, que juega este martes a las 21 horas ante el Brighton, se dirigía a su estadio cuando tuvo que detener la marcha hasta convencer a los aficionados para que despejaran la zona. El portero Petr Cech tuvo que mediar para conseguir acceder al estadio para la disputa del choque.

La reacción de los seguidores del Chelsea llega después de que la Premier League inglesa rechazase la Superliga "por unanimidad" de 14 de sus clubes, además de haber demandado a Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham y Arsenal, los seis restantes que forman parte de su fundación, a los cuales pidió que dejen de participar "inmediatamente".

El Manchester City y el Chelsea a un paso de abandonar

El Manchester City confirmó su intención de abandonar el proyecto de la Superliga europea, en el que formaba parte de los miembros fundadores junto a otros once clubes.

"El Manchester City puede confirmar que ha iniciado formalmente los procedimientos para abandonar el grupo que está desarrollando los planes para la Superliga europea", informó el club inglés en un escueto comunicado.

El City es el primer club fundador en anunciar de forma oficial su rechazo a la competición, después de que el Chelsea lo filtrara esta tarde tras las protestas de sus aficionados

El conjunto inglés sigue los pasos del Chelsea, que también prepara los procedimientos legales para darse de baja de la liga continental que han impulsado doce grandes equipos.

Con esas dos renuncias, cuatro conjuntos de la Premier League continúan comprometidos con el proyecto: Liverpool, Manchester United, Arsenal y Tottenham.

Boris Johnson, reiteró su oposición a una iniciativa que "no favorece el interés de los aficionados ni favorece el interés del fútbol"

Según la cadena de radio británica talkSport, los 12 clubes fundadores de la Superliga tienen previsto conversar esta noche para decidir qué camino seguirán a partir de ahora.

El primer ministro británico, Boris Johnson, reiteró esta tarde en rueda de prensa su oposición a una iniciativa que "no favorece el interés de los aficionados ni favorece el interés del fútbol".

Johnson dijo que está dispuesto a legislar para bloquear el proyecto, aunque aseguró que su primera opción es respaldar a la Premier League y a la federación inglesa (FA) para que encuentren una solución "por sí mismas".

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró esta tarde en rueda de prensa que no daría una opinión definitiva sobre la nueva liga europea hasta que no tuviera "toda la información" al respecto, aunque se mostró crítico con el espíritu del proyecto.



El fútbol "no es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes", esgrimió.

"No es justo cuando un equipo lucha, lucha y lucha, llega hasta lo más alto, pero no puede clasificarse porque el éxito ya estaba garantizado para otros pocos clubes", agregó el técnico.

Además, Ed Woodward, vicepresidente del Manchester United, dimitirá de su cargo al final de esta temporada, según informaron medios ingleses, después de que dos clubes ingleses anunciaran sus planes de desligarse de la Superliga europea.