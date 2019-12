La dirección de Radio Televisión Madrid (RTVM) ha denunciado una "campaña de descrédito" emprendida desde "diversos sectores" y ha señalado que hace dos semanas solicitó una reunión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para tratar los problemas de la cadena, petición que no ha sido respondida.

En un comunicado emitido este miércoles, firmado por el consejo de administración y su director general, José Pablo López, RTVM se refrenda como "una empresa pública saneada, sostenible, que recupera audiencia, que crece en prestigio" y que no está sujeta "a la estrategia política de ninguna formación" ni centrada "en el votante, como lo estuvo en el pasado".

Asimismo, censura la "desinformación" vertida desde "terminales mediáticas al servicio de intereses espurios" y organizaciones "con nulo arraigo en el sector audiovisual" y que, opinan desde la cadena, busca "acabar con este modelo de radio televisión pública que no sirve a intereses estratégicos ni económicos particulares".

La dirección alega que, "por primera vez en muchos años", Telemadrid ha emprendido procesos de selección de personal "conforme a criterios objetivos", siempre con autorización de la Consejería de Hacienda, pese a que este sistema contribuye a "dificultar en extremo la gestión de los recursos humanos".

Y defiende que RTVM ha asumido, aplicando las correspondientes sentencias judiciales, los contratos indefinidos de más de 70 trabajadores que accedieron a la empresa entre 2004 y 2016 "sin ningún proceso selectivo", mientras "se recurrieron hasta el Tribunal Supremo las sentencias de los afectados" por el ERE de 2013.

Por último, la dirección hace hincapié en los problemas que afectan a la gestión diaria de la cadena, como que no se cubran las bajas laborales, que no se autorice contratar personal eventual para retransmisiones deportivas y no se apruebe la financiación para su actualización tecnológica.