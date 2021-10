Amelia Jiménez, la limpiadora que se coló en un directo del programa Al Rojo Vivo de La Sexta en el año 2018, se jubila este viernes. Aquel año, Antonio García Ferreras estaba informando en directo sobre las primarias del Partido Popular cuando de repente la mujer apareció detrás de Ferreras, miró a la cámara y salió corriendo después de darse cuenta de que había aparecido en pantalla.

Aunque los espectadores le pusieron cara hace tres años tras viralizarse el momento, lo cierto es que tiene una larga carrera en Atresmedia. "Meli", como la llama de forma cariñosa el presentador, se ha despedido después de 31 años trabajando en la corporación.

En el momento de su aparición, Ferreras defendió a la limpiadora, dejando claro que ella no se había colado. El presentador afirmó que Amelia Jiménez "forma parte del equipo de Al Rojo Vivo" y es "parte de la familia".

Ferreras se emociona en la despedida de Amelia

Todos los integrantes de Atresmedia se han querido despedir de ella. Especialmente Ferreras, que se ha emocionado al hablar de Amelia, a quien ha dedicado unas bonitas palabras mostrando su admiración y cariño hacia ella.

"Le queremos dar las gracias a una de nuestras trabajadoras. Hoy Amelia Jiménez, después de 31 años, se jubila. Empieza a disfrutar y a descansar. Más de 30 años en primera línea. Con pandemia o sin pandemia. Madrugando a las 4.30, siempre detrás de las cámaras, alguna vez, inesperadamente, delante, pero siempre con una máxima entrega, con el máximo cariño", destacaba el presentador, visiblemente emocionado durante el programa de este viernes.

Ferreras añadió: "Y ese cariño que nos ha dado 'Meli' durante años, hoy todo el equipo de La Sexta y de Atresmedia se lo quiere devolver. Por todo, por tanto, por estar ahí en los tiempos más duros. A ella y a su hijo, les queda mucho por disfrutar. Gracias".

Amelia reconoce que "lo pasó mal" el día que salió en directo

La limpiadora que se jubila este viernes ha reconocido en La sexta que lo "pasó mal", porque "interrumpió un programa", y para alguien como ella con tanto tiempo trabajando en una empresa de la televisión, es un fallo difícil de llevar, pero reconoce que desde el equipo la respaldaron y le mostraron todo su apoyo.

Amelia ha explicado lo ocurrido más de tres años después. "Ese día no me tocaba a mí el plató de Al Rojo Vivo, pero llamaron, yo llevaba el móvil encima y para no perder el tiempo, lo hice yo. Me adelanto a los trabajos y alguna vez peco de adelantarme...", confiesa la protagonista.

La mujer ha afirmado que en su jubilación se irá "a caminar con su vecina". Además, destaca que "siempre" le ha "gustado mucho el ganchillo" y que lo volverá a retomar. No tiene nietos, así que no podrá dedicarse a ellos, y ha aprovechado para dejar una indirecta a su hijo sobre ello: "Yo le digo a mi hijo: 'Aprovecha ahora que me jubilo y podré tener tiempo para cuidarlo...'".