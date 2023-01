Varios testimonios denuncian otras agresiones sexuales del productor Pérez Santana previas a las de los Premios Feroz

Podríamos estar ante la punta del iceberg. Lo ocurrido en la fiesta de los Premios Feroz, tras la cual varios hombres han denunciado agresiones sexuales por parte del productor Javier Pérez Santana, ha convertido lo que hasta la fecha eran habladurías y comentarios sotto voce en denuncias públicas.

Tal y como ha publicado El País, que ha recabado media docena de testimonios, la del pasado sábado no fue la primera vez que el productor habría incurrido en los comportamientos denunciados, que en su mayoría se habrían producido durante fiestas nocturnas. Las víctimas atestiguan que el productor se les acercó, insinuó e incluso les tocó sin pedir permiso.

El director Marc Ferrer (¡Corten! y La maldita primavera), a través de su Instagram, ha hecho público este martes que Pérez Santana varios encuentros previos a la gala con el agresor en los que, asegura, "se puso muy pesado" al querer mantener relaciones sexuales con él. "En los Feroz volvió a ponerse pesado. Quería hacer un trío conmigo y con mi novio, y se enfadó con nosotros y me enfadé yo con él", denuncia Ferrer.

Y es que, tal y como apuntaba el joven director en otra publicación en su Instagram, el modus operandi de Santana era besar en la boca y en el cuello y tocar el culo. "Conmigo estuvo así en dos ocasiones durante toda la noche. Y todo el rato preguntándome qué tenía que hacer para acostarse conmigo", denunciaba.

Igualmente, el crítico televisivo y escritor Bob Pop relataba este lunes, en una entrevista en la Cadena Ser, que también sufrió al productor en la fiesta. "Cuando vi la foto del acusado, recordé que a mí me acosó porque vino tres veces a intentar comerme la boca, mientras yo intentaba esquivarle como podía", ha confesado.

En este sentido, lamentaba la "normalidad" que existe en torno a estas situaciones porque lo primero que pensó fue que le había tocado la "cuota de baboso borracho en las fiestas", por lo que decidió aguantarse. Sin embargo, revelaba durante la entrevista que cuando se entera de la denuncia de una de las víctimas, se da cuenta de lo "mal educada" que está la sociedad.

"Asumimos que esto es lo normal pero el avance es que no debemos asumir esto. Yo no pensé en llamar a alguien para que me dejase en paz porque en ningún momento pensé que se podía denunciar", indicó.