Varios trabajadores acusan a Jimmy Fallon de crear un ambiente laboral tóxico en 'The Tonight Show'

El conocido presentador de Estados Unidos y una de las figuras más carismáticas del entretenimiento televisivo, Jimmy Fallon, está en el punto de mira.



La pasada noche del jueves, la revista Rolling Stone publicó en su página web una recopilación de los testimonios de 16 trabajadores del conocido programa The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon.

El reportaje titulado Caos, comedia y 'salas de llanto': dentro del 'Tonight Show' de Jimmy Fallon denuncia el comportamiento del presentador como el principal motivo por el que sus empleados se sienten presionados. Los trabajadores señalan a Fallon y definen como "ambiente laboral tóxico" la situación en la que se han encontrado.

Según informa El País, el personal del programa —desde los distintos departamentos de producción hasta los administrativos—, reconocen que recibieron desprecios y fueron intimidados por sus jefes, incluido el propio presentador. Los empleados declaran haber vivido con miedo a los "arrebatos" de Fallon.

El presentador pide disculpas

El jueves por la tarde, después de la publicación del artículo en la revista estadounidense, Fallon se disculpó con sus trabajadores. "Es vergonzoso y me siento muy mal. Siento haberos humillado a vosotros y a vuestras familias y amigos. No puedo expresar lo mal que me siento", admitió el presentador en una reunión virtual.

Según la mayoría de los empleados, Fallon era conocido por su mal temperamento y su actitud cambiante. El reportaje señala la "complicada relación entre el presentador y el alcohol" como uno de los motivos por el que esto haya ocurrido.

Los empleados dejaron su trabajo a través de una baja médica, una renuncia voluntaria o, directamente, despedidos

Los testimonios recopilados en el reportaje cuentan que las quejas llegaron —en casi todos los casos— al departamento de Recursos Humanos, pero no ocurrió nada. Los empleados dejaron su trabajo a través de una baja médica, una renuncia voluntaria o, directamente, despedidos.

La National Broadcasting Company (NBC) emitió un comunicado el pasado jueves en el que felicitaba al programa: "Estamos increíblemente orgullosos de The Tonight Show. Brindar un ambiente de trabajo respetuoso es una máxima prioridad". Además, la cadena de televisión hizo especial mención a los empleados que "han planteado problemas". "Estos han sido investigados y se han tomado medidas cuando correspondía", concluyó.