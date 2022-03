Los transportistas mantienen el paro indefinido

La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera ha decidido continuar con el paro que afecta a la cadena de suministro de toda España durante doce días. Lo ha anunciado el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, tras la reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Hernández ha explicado que "lamentablemente" seguirán con el paro, tras haberse comprometido a suspender el mismo si el Gobierno garantizada la adopción de medidas para que los profesionales puedan cubrir los costes de explotación.

4.000 transportistas se han manifestado junto al Ministerio para reclamar al Gobierno una reunión con Hernández

El presidente de la Plataforma ha explicado que la ministra elaborará una "borrador de ley" en los próximos meses y que hasta entonces no podrá aprobar otras medidas transitorias para garantizar el cobro por encima de los costes, lo que ha llevado a los transportistas a mantener el paro.

Sánchez ha instado a retomar la actividad de los profesionales a partir del lunes, sin embargo, Hernández, ha dejado claro que si en los dos próximos días la ministra no ofrece las garantías que solicitas, el paro se mantendrá. "Nosotros ya no podemos poner más dinero, porque no lo tenemos", ha indicado.

La mañana del viernes 25 de marzo, 4.000 transportistas se han manifestado junto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para reclamar al Gobierno una reunión con Hernández, una petición que finalmente se ha materializado.

Sin embargo, el presidente de la Plataforma confesó que se sentía "personalmente herido" tras las palabras de la ministra. "No se puede tratar a los trabajadores como criminales o ultras, es lo más alejado de la realidad", defendió.

Un nuevo conflicto

El Sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO valoró "positivamente" el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Aunque, el Sector también destacó que es "una factura para intentar parar un conflicto que no perjudique la actividad económica del país y deje de secuestrar a la ciudadanía". Por ello, el sindicato ha exigido que se resuelvan los "problemas estructurales" que arrastra el sector.

"Hemos asistido a una movilización que no ha sido una huelga ni un paro patronal, al no haber sido legalizada en base a ninguna previsión legal, jaleada irresponsablemente por una parte del arco político, aprovechando la situación de desesperación de los más débiles en la cadena de subcontratación, estado solo en peores condiciones el personal asalariado2, ha denunciado CCOO.

El sindicato denuncia que se sigue negociando con las patronales del sector y no todos los interlocutores

El sindicato ha opinado que "la lluvia de millones a los empresarios del sector debería ir acompañada de medidas que implicaran" para "obligar a los empresarios que las reciben a cumplir socialmente con la cadena de contratación". El gremio también ha exigido que se cumplan los convenios colectivos y que se evitan y persigan los fraudes generalizados en dietas, el no pago de todas las horas trabajadas, el fraude con el trabajador autónomo dependiente, entre otros.

Asimismo, CCOO ha aclarado que se sigue negociando con las patronales del sector y no con todos los interlocutores. "El Ministerio practica una suerte de lobby que debe convertir en diálogo social con los agentes sociales una deuda pendiente que le abocará a un nuevo conflicto", ha augurado.