Tres turistas españoles podrían ser multados con 3.000 euros por subir al Acueducto de Segovia para hacer una foto

La Policía Local de Segovia ha informado de tres denuncias contra tres turistas españoles que se subieron a un arco del Acueducto de Segovia, en la plaza Díaz Sanz, para hacerse una foto. Las multas a los visitantes podrían alcanzar los 3.000 euros por ir en contra de la ordenanza municipal que prohíbe y sanciona estas conductas.

Estas denuncias fueron formuladas este miércoles. Sin embargo, es relativamente habitual que gente trate de subir al Acueducto: el martes, se abrió una diligencia similar contra otra persona en el mismo lugar.

La Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Segovia, por su parte, especifica varias precauciones para proteger el monumento: no subirse a los arcos, no escalar, no deslizarse por los sillares, no dejar residuos y no acceder al canal son algunos de ellos.

Las normas se redactaron tras los estudios arqueológicos y arquitectónicos realizados en los últimos años en el Acueducto, con el objetivo de evitar procesos de erosión o rotura del mismo. De hecho, el Ayuntamiento de Segovia ya ha anunciado que la protección del monumento será un asunto prioritario durante la celebración de un mercado romano que se celebrará este fin de semana bajo el nombre Segovia: decus Romae.

Para evitar situaciones como las ocurridas en los días previos, la organización del Mercado Romano ha incluido a voluntarios de Segovia, que recorrerán el área del evento cercana al Acueducto, para informar a los visitantes sobre la necesidad de protección del monumento. El Ayuntamiento de Segovia, por su parte, ha hecho un llamamiento para que los vecinos colaboren con esta labor de protección.