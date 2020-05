Un tribunal de Países Bajos ha condenado a una abuela a eliminar las fotografías de sus nietos que había subido a sus cuentas en las redes sociales Facebook y Pinterest sin el permiso de su hija, madre de los tres menores.

Esta disputa familiar ha sido llevada a los tribunales por la madre de los niños, todos ellos menores de 16 años, que pidió a la abuela –su propia madre– que eliminara las fotografías después de no mantener contacto con ella en el último año, como recoge el diario The New York Times.

Al no eliminar estas imágenes, el juez de un tribunal ubicado en la provincia holandesa de Güeldres, al este del país, ha dictaminado que la conducta de la abuela supone una infracción a la normativa establecida por el Reglamento General de Protección de datos (RGPD) europeo, que en Países Bajos establece que las imágenes de menores de 16 años publicadas en redes sociales deben contar con permiso de los padres o tutores.

Esta legislación, que cumple dos años en vigor en la Unión Europea, se aplica generalmente para casos de protección de datos de compañías y sus clientes, así como de las administraciones gubernamentales. En el último año, por ejemplo, Francia ha multado a Google con 50 millones y Suecia, con siete millones por incumplimiento del RGPD.

Sin embargo, la ley también afecta a los individuos y, en este caso, el juez ha fallado a favor de la madre de los niños y ha prohibido a la abuela publicar imágenes de los menores sin el consentimiento de su madre.

Además, el tribunal ha condenado a la abuela a eliminar las fotografías de sus nietos en sus perfiles de Facebook y Pinterest en un plazo de diez días, y deberá pagar una multa de 50 euros por día, hasta un máximo de 1.000 euros, por cada día adicional que tarde en borrarlas.

La abuela solicitó al juez poder mantener en su perfil una imagen de uno de los nietos, de 14 años, que había vivido entre 2012 y 2019 con ella y de quien publicó varias fotografías durante este periodo sin el permiso de la madre ni de su expareja, que tienen la custodia del niño. No obstante, esta petición también fue denegada.