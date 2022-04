TVE se disculpa por vincular en el Telediario las protestas en la Feria de Abril con la reforma laboral

Televisión Española se ha visto obligada a pedir disculpas y rectificar un error cometido en el Telediario en una información emitida el pasado 31 de marzo sobre la protesta que amenazan con llevar a cabo desde la Asociación Andaluza de Hostelería de Feria durante la próxima Feria de Abril.

La periodista Faviola Navas informaba ese día en directo desde el Real de Sevilla del paro que ha convocado la asociación asegurando los motivos son "los problemas que, dicen, va a ocasionar la reforma laboral, que limita la contratación temporal. Piden un régimen especial para ellos, para que puedan trabajar más de ocho horas". Además, el titular de la información rezaba: "Los caseteros, en jaque por la reforma laboral".

Desde la cuenta de Twitter se acompaña el corte del vídeo con las siguientes frases: "La reforma laboral está ocasionando problemas a los caseteros que preparan estos días la Feria de Abril. La norma recoge que debe haber jornadas de descanso de 12 horas y temen no poder cumplirlo". Afirmaciones que son falsas, ya que tal y como ha tenido que explicar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es el Estatuto de los Trabajadores que lleva en vigor desde 1980 el que regula la jornada laboral en España y los descansos entre jornadas.

Díaz tuvo que salir este lunes al paso de lo que consideró que era "una fake news auténtica. "La reforma no aborda esta cuestión y he de decirles que la ley de cuarenta horas a la semana, y de ocho horas al día, lleva en España desde el año 1919", dejaba claro. Y continuaba recordando que "el descanso semanal lleva en nuestro país desde el antiguo Estatuto de los Trabajadores, desde 1980. Por tanto, lo que se está diciendo es radicalmente falso. La reforma laboral no toca nada relativo a la jornada laboral y mucho menos al descanso".

Asociaciones judiciales como la Red Jurídica Abogados/as también ha desmentido el bulo a través de un hilo en Twitter en el que recuerdan que "El art. 34.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que regula que entre una jornada de trabajo y otra deben transcurrir al menos 12 horas, no fue modificado por la reforma laboral. Este artículo era así antes y después de la reforma de 2022".

La corporación ha tardado cinco días en publicar una disculpa a través de la cuenta oficial del Telediario en Twitter y lo ha hecho respondiendo el mismo mensaje donde se había ofrecido la información errónea.

El tuit se asegura lo siguiente: "Lamentamos el error cometido en esta información. La obligatoriedad del descanso mínimo de 12 horas entre jornadas viene incluida en el Estatuto de los Trabajadores y data de 1980. No tiene ninguna relación con la reforma laboral".