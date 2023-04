Twitter retira las marcas de verificación azules a las cuentas que no han pagado

Twitter ha eliminado este jueves las marcas de verificación azules heredadas de todos los perfiles que no se han suscrito a la versión de pago. Mientras esto sucedía, el magnate Elon Musk, dueño de la red social, confirmó que está pagando el check azul a algunos famosos.

La empresa anunció el pasado 1 de abril que comenzaría a retirar las insignias azules, de tal forma que todos los usuarios que quieran mantenerla debían acceder a la llamada suscripción Twitter Blue, que se puede apreciar como opción cuando se entra al perfil personal.

Sin embargo, han sido muchas las cuentas que desde principios de este mes han mantenido la insignia azul sin haber pagado una suscripción. Para enmendar esta situación, Musk anunció en su perfil que "la fecha final" en la que se retirarían las insignias azules heredadas sería el 20 de abril, como así ocurrió finalmente.

Las insignias azules heredadas se obtuvieron mediante el procedimiento antiguo y gratuito que solo exigía al usuario interesado solicitar la verificación y cumplir una serie de requisitos. Su finalidad era evitar las suplantaciones, respaldando que el usuario o la organización que la gestionaba era quien decía ser y que además, se trataba de un actor notable para el debate público.

Este sistema nunca convenció a Musk, quien siempre fue crítico con la política que concedía o retiraba la mencionada verificación. Por ello, con su nuevo papel como dueño de la red social, incorporó la insignia azul en la suscripción Twitter Blue, para que quien quisiera tenerla solo tuviera que pagar por ella, aunque también debía cumplir unos requisitos.



Musk paga la verificación a algunos famosos

Unas condiciones que van y vienen según los intereses del magnate. Mientras se retiraban este jueves por la tarde las verificaciones azules de las cuentas de los usuarios, Musk anunciaba que le está pagando las insignias a tres famosos: el actor William Shatner, el jugador de baloncesto LeBron James y el escritor de novelas de terror, Stephen King.

Tanto James como King habían anunciado con anterioridad que no pagarían el servicio de suscripción de Twitter, que cuesta ocho dólares al mes. El autor estadounidense, de hecho, publicó este jueves un mensaje en su perfil de la red social en el que aseguraba no saber por qué le seguía apareciendo el famoso tick azul, ya que él no se ha suscrito a Twitter Blue.

Otros usuarios se lo han tomado con más humor, como es el caso del streamer español Ibai Llanos, que tras desaparecerle la verificación ha optado por escribir diferentes tuits: "No tengo verificado. Vuelvo a tener humildad" o "Soy una cuenta fake".

Pocas subscripciones

Los usuarios de Twitter Blue pueden editar sus tuits, publicar contenido de hasta 10.000 caracteres y conseguir que el algoritmo de la plataforma impulse sus publicaciones.

Sin embargo, solo el 0,2% de los usuarios de la red pagan por este servicio: en marzo, se produjeron alrededor de 116.000 suscripciones confirmadas en la web, un 138% más que el mes anterior, según apuntan desde Similarweb.

Esta cantidad de abonos no produce ingresos suficientes como para compensar el dinero que la empresa perdió cuando diversas compañías dejaron de insertar publicidad en Twitter con la llegada del director ejecutivo de Tesla y XSpace.