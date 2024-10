DIRECTO | Continúan los trabajos tras el devastador paso de la DANA, que ha dejado al menos un centenar de muertos

La alcaldesa de Paiporta confirma al menos 45 fallecidos, incluidos seis ancianos de la residencia

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, ha confirmado que su municipio ha registrado al menos 45 fallecidos a consecuencia de la DANA, incluidas las seis personas mayores fallecidas en la residencia de la localidad. En declaraciones a EFE, Albalat ha señalado que todavía no se ha reunido con el puesto de mando y no tiene la cifra de fallecidos actualizada.



Vista de una calle afectada en Paiporta, tras las fuertes lluvias causadas por la DANA, este miércoles. — Manu Bruque / EFE

"La última cifra que fallecidos que tengo es 45 pero no la tengo actualizada porque aún no me he podido reunir con el puesto de mando. En esa cifra se incluyen los 6 de la residencia" de la tercera edad, ha asegurado.