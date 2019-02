Medio millar de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han impedido la entrada a varios de los miembros del Consejo de Gobierno dispuestos a votar el nuevo plan de reordenación de la universidad, por el que numerosas carreras se dejarán de cursar en los campus actuales y que incluye la supresión de seis grados. El gerente de la Universidad, Luis Mediero, y un representante de los profesores han acudido a dialogar con ellos para que permitan que se celebre.

Fuentes de la Universidad han explicado que la mayoría de los 54 miembros del Consejo de Gobierno ya están reunidos y que hay quórum para poder llevar a cabo la reunión en la que está previsto aprobar el nuevo plan de reordenación de la universidad, pero la junta se está retrasando a la espera de que puedan acceder todos los consejeros.

Sin embargo, Diego, uno de los estudiantes presentes en la entrada del Consejo, explica a Público que no es posible que hayan podido entrar los consejeros necesarios para que haya quórum. "Que nosotros sepamos no han podido entrar más de 20-25 personas. De hecho, tenemos constancia de unos 16, no mucho más", asegura el estudiante.

¡Hoy comienza la semana de huelga en la URJC! #plan13febrero



Así está la entrada del campus de Fuenlabrada. #urjcalumnossinvoz pic.twitter.com/vGjmhhNbPg — Res Publica URJC (@ResPublicaURJC) 18 de febrero de 2019

"Ahora mismo están reunidos rector y vicerectores. No tenemos constancia de que haya ningún decano ni ningún vicedecano y hay aquí otros consejeros a los que no les estamos dejando entrar, y que tampoco muestran signos de entrar porque creemos que se van a abstener", afirma Diego.

Además, "nos han amenazado con enviar a la policía o antidisturbios si no abrimos un pasillo para que entren los consejeros que quedan", asevera Diego, quien añade, "entendemos que por ello no pueden estar celebrando la votación".



Desde la Universidad destacan que quieren "que de manera democrática se deje que voten todos los consejeros tanto a favor como en contra". A su vez, añaden que han invitado a estar presente en el Consejo de Gobierno a los miembros del Consejo de Estudiantes que ha convocado la huelga contra el plan de reordenación, información que desmienten los estudiantes. "Lo están haciendo todo por su cuenta. A nosotros la Universidad no nos está haciendo partícipes de nada", apunta el estudiante.

Desde la Universidad aseguran que la huelga ha tenido una incidencia del 1%, entre los 46.000 estudiantes matriculados, e insisten en que no se va a eliminar ningún grado, sino que la reordenación consiste en reubicar los primeros cursos de algunos grados en otros campus de acuerdo a la demanda, lo que no tiene por qué afectar a los alumnos que ya están matriculados.



Los estudiantes, que se han encerrado toda la noche en la universidad, han llenado el salón de actos entero y han tenido que habilitar otra sala para pasar la noche. "Digamos que hay más de 500-600 alumnos, y hemos estado toda la mañana intentando evitar que entraran los consejeros para que no voten el plan".