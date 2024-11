Urtasun exige a Feijóo que aparte a Mazón, pero el PP valenciano descarta cualquier dimisión por la gestión de la tragedia

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun ha pedido este domingo formalmente la dimisión de Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, y ha dicho que si Mazón no dimite "debe ser el señor Feijóo el que le exija que dé un paso atrás".

Urtasun: "El señor Feijóo, en lugar de estar criticando al Gobierno de España, que está volcado en la reconstrucción, debe exigir a Mazón que dé un paso atrás"

"El señor Feijóo, en lugar de estar criticando al Gobierno de España, que está volcado en la reconstrucción, debe exigir a Mazón que dé un paso atrás", ha añadido Urtasun antes comenzar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la reunión del grupo coordinador de la asamblea constituyente de Sumar para definir su liderazgo.

"Ayer hubo una manifestación histórica en València, una manifestación donde los valencianos y valencianas hablaron muy claro. Queremos agradecer de corazón al pueblo valenciano cómo se ha volcado y felicitarles por salir masivamente a las calles para exigir responsabilidades al señor Mazón".

Respecto a la gestión de la crisis de la DANA y las declaraciones de Mazón acerca de si la vicepresidenta y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera debería haber tomado mayor protagonismo, Urtasun ha señalado: "Las contradicciones en las que estaba incurriendo el señor Mazón en las últimas horas solo demuestran, una vez más, cómo se han hecho las cosas desde el Gobierno autonómico".

En esta reunión del grupo coordinador de la asamblea constituyente que Sumar va a celebrar a lo largo de esta mañana, además de definir su liderazgo también van a analizar la situación de la DANA.

"Estamos ante una auténtica emergencia nacional. Este país tiene una emergencia con el cambio climático", ha asegurado el portavoz de Sumar quien ha insistido en que no se pueden "obviar los efectos del cambio climático en nuestro país".

Es un reto mayúsculo y, por lo tanto, hay que tomar medidas urgentes "que tienen que ver con acelerar la transición ecológica, la descarbonización y cambiar completamente nuestras políticas para acelerar esa transición ecológica".

Desde Sumar van a trabajar para desarrollar un escudo laboral social para los valencianos y para proteger a las zonas más vulnerables de España de los efectos del cambio climático.

"Estamos volcados desde nuestros ministerios, en la reconstrucción y en la atención de València. Lo estamos haciendo con el escudo laboral, del que nuestra vicepresidenta ya ha ido anunciando medidas", ha recordado Urtasun, que ha defendido las políticas que también se están haciendo desde el Ministerio de Sanidad, desde el Ministerio de Derechos Sociales y también desde su propia cartera, el Ministerio de Cultura.



No obstante, el Gobierno valenciano descarta ahora cualquier dimisión relacionada con la gestión de la DANA porque "no es una opción" pues su único objetivo pasa por trabajar en la recuperación y reconstrucción de la zona asolada y no se puede "abandonar" a las víctimas de la tragedia en estos momentos.

Así lo ha asegurado este domingo la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en una rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance actualizado de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para afrontar "los estragos" de la DANA en València.

Al ser preguntada por la multitudinaria manifestación de este sábado y las exigencias de dimisión del presidente regional, Carlos Mazón, y de su Consell, Camarero ha dicho que respetan el objetivo de esa convocatoria, hacen suyo "ese dolor" y lamentan los disturbios y actos vandálicos de grupos minoritarios al término de la misma cuando había sido pacífica y que solo lograron distorsionar el mensaje de las entidades convocantes.