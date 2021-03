En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que la Comunidad de Madrid no administrará más dosis de porque el "Ministerio de Sanidad no les da más".

"No podemos poner más (dosis), porque el Ministerio de Sanidad no nos da más vacunas para poder administrar", ha agregado el consejero, que ha dicho que la Comunidad de Madrid tiene "un porcentaje de vacunación altísimo" aunque ha reconocido que dejan "un pequeño estocaje para cualquier contingencia que pueda surgir"

"No hay ninguna polémica de nadie más que de quien quiera crearla", ha asegurado el consejero, quien ha precisado que los centros de Atención Primaria no abren festivos, sábados, ni domingos, pero en cambio esta semana aplicarán durante los días hábiles las dosis programadas, por lo que completarán la vacunación prevista.

Sin embargo, tal y como afirman los datos consultados por la SER, las palabras del consejero no son verdad: la Comunidad tiene vacunas, las tiene y las ha recibido, pero no las utiliza porque su estrategia de vacunación le obliga a almacenar dosis. Madrid recibió 85.410 dosis de Pfizer - las únicas que se administran a mayores de 80 años- , según confirma la Consejería de Sanidad al mismo medio. De esas 85.410 dosis, se han inyectado 57.509 hasta este miércoles, es decir, que Madrid se ha guardado en Semana Santa 27.891 vacunas para mayores de 80 años. Las que no se han puesto, la Comunidad las almacena como stock de seguridad.



Asimismo, la SER añade que esta semana a Madrid llegaron otras 50.900 dosis de Moderna con las que no contaban en la Consejería de Sanidad, que incluso ha insinuado que han tenido problemas para distribuirlas porque no ha podido planificarse al haberles recibido sin previo aviso.

Ayuso dice que se vacunará en el Wanda y en el Zendal

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la vacunación contra la covid-19 seguirá adelante con determinados grupos en el Wanda Metropolitano y el Hospital Enfermera Isabel Zendal durante los festivos de la Semana Santa, cuando cerrarán los centros de salud.

"No es cierto lo que han trasladado algunos medios de comunicación y el señor (Ángel) Gabilondo. Es cierto que los centros de salud los días festivos, por descanso del personal sanitario, no abren, pero la vacunación sigue adelante en el Wanda o en el Isabel Zendal", ha señalado Ayuso a los periodistas al llegar al acto de toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

Esto también ocurre "en muchos lugares" de España porque el personal sanitario "también tiene que parar unos días", ha indicado la jefa del Ejecutivo madrileño y candidata del PP a la reelección. La semana que viene seguirá la vacunación "a todo ritmo" para los mayores de 80 años que viven en sus domicilios, que son junto a los dependientes que pueden desplazarse los que están siendo vacunados en centros de salud.