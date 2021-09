Vandalizan otra obra feminista en Vigo tras las pintadas en un mural de homenaje a la lucha por la igualdad de la mujer

Varias de las farolas del barrio Churruca de Vigo decoradas por artistas a los que el Ayuntamiento invitó a hacerlo en un certamen de arte callejero de la ciudad, y que contenían motivos y eslóganes feministas y a favor de la liberación sexual, apareció vandalizada hace dos días.

Sucede apenas dos semanas y media después de que un mural con rostros de mujeres destacadas en la lucha por la igualdad en Galicia en la céntrica Gran Vía de la ciudad, a kilómetro y medio de distancia, apareciera con pintadas insultantes contra el movimiento feminista por segunda vez en cinco meses.

Las farolas vandalizadas esta semana corresponden a las que decoró la pintora y poeta Lupita Hard, quien incluyó en su obra reproducciones caricaturizadas de cuerpos desnudos y frases como "No me toques el coño", "Lo que hago molesta porque tu cabeza lo pervierte", "Enseño lo que quiero porque es mío", "Amor libre" y "Apaga el fuego que quema y enciende el que arde".

Las farolas de Hard fueron las únicas pintarrajeadas con spray negro de las alrededor de cuarenta que fueron tratadas por varios artistas.

Pintada en la obra de Lupita Hard en una de las farolas. — Twitter

El Ayuntamiento de Vigo, que preside el socialista Abel Caballero, organizó el certamen dentro del festival Vigo, cidade de cor (Vigo, ciudad de color), con el que pretende revivir muros, medianeras y espacios urbanos mediante intervenciones de artistas jóvenes, pero también de personalidades consagradas.

Lupita Hard (Caracas, 1993) es el alter ego de una artista multidisciplinar que adquirió notoriedad en Vigo por sus grafitis y por su actividad en redes sociales, donde cuenta con alrededor de 30.000 seguidores y en las que con frecuencia cuelga mensajes, vídeos y montajes feministas y sobre su actividad artística.

Uno de los más vistos fue el que subió recientemente después de que la Policía Local le pidiera su documentación cuando trabajaba en una de las farolas, y ella tuviera que explicar que tenía un contrato con el Ayuntamiento para hacerlo. "Cuando pintas legal te llaman artista", explicó irónicamente en sus redes acompañando a una foto en la que ella aparece pintando la farola mientras un agente comprueba su documentación.

Posteriormente, también denunció que varios viandantes la habían increpado mientras hacía su trabajo.

Público ha intentado contactar con ella, pero Hard no ha respondido. Aunque el jueves sí colgó en su cuenta de Instagram un vídeo de un vecino de Churruca que expresó su malestar con quienes estropearon su obra, en un informativo de televisión: "La maja desnuda [también] está desnuda".

Público ha reclamado la opinión del Ayuntamiento de Vigo, pero al cierre de esta información, la institución tampoco había contestado, lo que ha impedido a este diario saber si el Concello prevé contestar positivamente a la solicitud de Hard para rehacer su obra.

La artista ha recibido numerosas muestras de apoyo y solidaridad, tanto dentro como fuera de Vigo. Una de las primeras asociaciones que le manifestó su apoyo fue Rebeldía, organización juvenil próxima a Podemos. Su portavoz en la ciudad, Antía Fernández, explica que "cuando una mujer pasa de ser musa a ser artista, tiende a ser invisibilizada y/o infravalorada".

"Goya pintó La maja desnuda en un contexto social mucho más machista y retrógrado que el actual, como también fue el caso de Picasso, que pintaba prostitutas. Lo que está claro es que cuando una mujer se empodera y coge las riendas, molesta, porque una mujer valiente, fuerte y sin tapujos no es lo que la sociedad espera. Espera la sumisión, lo bello". "Lo que hace Hard es arte, y el arte no tiene por qué ser bello, tiene que provocar. Y en este caso, no ha dejado a nadie indiferente, Lupita lo ha conseguido", concluye Fernández.

En cuanto al mural vandalizado a principios de mes, titulado Pioneiras, contenía retratos de mujeres gallegas destacadas en la lucha por la igualdad, y alguien escribió sobre él en grandes letras "Chiringuito subvencionado", "Hipócritas €", "Violadores extranjeros=silencio feminista" y "Manada de Formentera=silencio feminista".

Pioneiras se ideó como homenaje al mural feminista de Ciudad Lineal en Madrid que también fue vandalizado el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer. Se pintó sobre un muro de Gran Vía cedido por sus dueños a las asociaciones Batucada Feminista Tamborillas y Marcha Mundial das Mulleres, bajo la coordinación de la diseñadora e ilustradora Eva Casais.

Apenas un mes después de ser inaugurado, el mural vigués amaneció un día con una gran pintada: "Stop Feminazis".

Las mujeres que aparecen en él son Rosario Hernández, vendedora de prensa asesinada por falangisgas en septiembre del 36; Corona González Santos, periodista fallecida en 1972 a los 97 años; Saladina, la mujer trans más joven en hacerse un cambio de cuerpo en Galicia; Urania Mella, política feminista gallega presidenta de la Unión de Mulleres Antifascisas de Vigo; Placeres Castellanos, maestra, enfermera, periodista y miembro de la resistencia francesa contra la ocupación nazi; Olimpia Valencia, ginecóloga, primera gallega licenciada en Medicina y Cirugía; y Carmen González, homeópata viguesa que ayudó a decenas de mujeres a ejercer su derecho a decidir si querían ser madres o no en la peor época de la criminalización del aborto en España.