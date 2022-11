Varapalo judicial al plan de Ayuso que permitía convertir refugios de montaña en negocios en la Sierra de Guadarrama

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado parte del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el ámbito de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2020. La decisión judicial, que llega después de los recursos de Ecologistas en Acción y GRAMA, considera incompatibles con el medio ambiente algunas actividades incluidas en dicho plan y anula de manera parcial.

Entre ellas, destaca la anulación del artículo 38.1.p del PRUG que permitía el desarrollo de competiciones deportivas al considerar que es incompatible con los principios de protección de los parques nacionales. Así, el magistrado señala que sólo se permitirán eventos deportivos de manera excepcional y siempre que sean de baja incidencia ambiental.

También se echa para atrás el artículo 47.b, con el que la Comunidad de Madrid permitía la apertura de nuevas vías para la escalada, algo que no estaba permitido en el PRUG precedente.



Además, se anula el punto del plan que permitía practicar pernoctaciones y vivac por encima de la cota de los 2.000 metros; así como la modificación realizada por el Ejecutivo madrileño que permitía el acceso público y el tránsito por todos los caminos y senderos del Parque Nacional, no sólo por los autorizados. Esta última cuestión obligaría a valorar todos los caminos y decidir cuáles deben ser renaturalizados o clausurados para evitar el deterioro del ecosistema.



Por último, se suspenden también las determinaciones del PRUG que permitían cambiar el uso de las edificaciones existentes en el interior del Parque Nacional. Esta cuestión, según denunciaron en su día los grupos ecologistas, podría permitir que algunas construcciones antiguas, como albergues o refugios de montaña, pudieran ser transformados en negocios de hospedaje y turismo, lo cual podría deteriorar el entorno.

El magistrado, de hecho, prohíbe expresamente el cambio de uso de los siguientes edificios: el refugio Coppel o Club Alpino Español, Venta Marcelino, Casa puerto de La Morcuera, Casas forestales de Canto Cochino (Manzanares el Real), refugio El Pingarrón (carretera de Valdesquí) y edificaciones ligadas al uso ganadero en El Jaralón y Las Hoyuelas (Soto del Real y Manzanares El Real).

Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, celebra la decisión del TSJM y señala que está viene a certificar la desprotección que sufre la Sierra de Madrid. La conservacionista lamenta, no en vano, que sólo se haya anulado parcialmente el plan y recuerda que han quedado algunas cosas en el aire que deberían vetarse cuanto antes. "Nosotros pedimos que se incluya expresamente una prohibición a la caza en este espacio", remarca.

Esta sentencia no es firme y da un plazo de 30 días para recurrirla. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente explican a Público que Comunidad de Madrid estudiará a fondo la sentencia que, según explican, "no anula el Plan Rector del PNSG y por lo tanto sigue vigente". "La sentencia se refiere a artículos muy puntuales y menores que no afectan a su gestión diaria y que se adaptarán", informan.