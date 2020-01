La censura o la disminución de charlas sobre igualdad, diversidad y educación sexual son algunas de las consecuencias del veto parental y del auge de la extrema derecha. Pero no es lo único. Asociaciones feministas y LGTBI+ también denuncian que sufren acoso y amenazas por su trabajo en las aulas desde que Vox fue ganando terreno en las instituciones.



La censura al monólogo de Pamela Palenciano este miércoles en la Asamblea de Madrid es uno de los ejemplos más claros de la fuerza de Vox, pero también han dejado de dar charlas en centros escolares varios colectivos en Murcia o Andalucía. Otras asociaciones no denuncian el veto, pero sí destacan que faltan alumnos en las aulas cuando se imparten las charlas.

La Asociación de Matronas deja de dar charlas en Murcia

La Asociación de Matronas de Murcia ha impartido charlas sobre educación sexoafectiva en los centros escolares de la región en los últimos años. Este año han dejado de hacerlo por la censura parental. Pedro Morillas, presidente de la asociación, destaca el caso de dos pueblos, Beniaján y Torreagüera.

En estos dos pueblos realizaron el año pasado, junto a las asociaciones Cepaim y Columbares, charlas en los centros que tuvieron resultados en las encuestas de satisfacción "muy altos".

"Los institutos contactaron con los servicios sociales porque detectaron una gran falta de educación sexual. Los tres grupos nos pusimos de acuerdo con el contenido de los talleres a los alumnos de secundaria. Pensábamos que este año volveríamos a impartir las charlas por la aceptación que tuvo, pero los centros no contactaron con nosotros", explica Morillas a este medio.

El presidente de la asociación destaca la gravedad de este asunto por la falta de educación afectiva-sexual entre los adolescentes.



No te prives: "Hay menos alumnos en nuestras charlas"

No Te Prives es una de las asociaciones de Murcia que imparte charlas sobre diversidad. Eva Illán, técnica de educación del colectivo, explica que no han notado una reducción de charlas, pero sí que faltan alumnos a los talleres que imparte. Durante este curso Illán ha dado 42 charlas que deberían haber llegado a unos 800 alumnos de secundaria, pero calcula que unos 40 no fueron.

"Los institutos con los que solemos trabajar nos llaman todos los años y tienen clara su labor por trabajar la diversidad. También me ha llamado alguno nuevo porque hay equipos y profesores que la situación puede llegar a animarles más. Sin embargo, he notado que hay alumnos que no entran en las charlas porque sus padres no lo autorizan o porque se les ha olvidado entregar el documento", explica la técnica a este medio.

La charla que se pierden los alumnos trabaja "los conceptos del colectivo LGTBI" y la LGTIfobia para que los alumnos reconozcan cómo detectarla y combatirla.



Illán también señala que desde la asociación sienten "un clima" en el que los alumnos que tienen opiniones homófobas ahora las cuentan más libremente. También cuenta que han sufrido hasta tres ataques a la sede No Te Prives, aunque lo que destaca es el "ataque institucional": "Son las que hacen caso a Vox".



Educadoras de La Rioja, amenazadas de muerte por Vox

Hace algo más de una semana, dos sexólogas de la empresa Serise, que desde hace más de sietes años dan cursos en colegios de La Rioja sobre diversidad sexual para prevenir abusos sexuales y bulling, fueron puestas por Vox y grupos de ultraderecha afines en el ojo del huracán. Una de sus charlas fue grabada y manipulada, tergiversando audios y mensajes. Desde cuentas de Vox en las redes sociales se las acusó de pedófilas, corruptoras de menores y pervertidas y recibieron amenazas de muerte: "merecéis la horca", las amenazaron. Sus fotografías y nombres se hicieron circular por la red redes sociales.

Las sexólogas afirman que nunca habían tenido ningún problema pero que todo comenzó a cambiar hace un año atrás, cuando se distribuyó en redes un vídeo manipulado. Esta situación, sin embargo, fue a más el fin de semana del 18 y 19 de enero, cuando una cuenta nacional de Vox tuiteó los audios falsos y editados, en el que se incluía nombres, apellidos y fotografías de las dos mujeres.

"Nos hemos sentido difamadas, atacadas y acosadas. El vídeo está manipulado, pero las acusaciones se han hecho virales y nos han llegado amenazas e insultos. Hay centros con los que ya teníamos apalabradas charlas que se han echado atrás por temor a represalias; no quieren que les pongan una queja. Por miedo no nos están contratando", relataron a los medios en una rueda de prensa este pasado 21 de enero.

Pamela Palenciano denuncia la censura a su monólogo

Pamela Palenciano lleva 16 años dando charlas y realizando monólogos en institutos y teatros. Su temática principal es prevenir la violencia de género. En conversaciones con Público reconoce que desde hace aproximadamente año y medio las presiones de los grupos de ultraderecha comenzaron a hacerse patentes, pero nada comparado con lo que lleva algo más de una semana soportando. El incremento del acoso coincide con la escalada de Vox y los partidos de derecha sobre la puesta en marcha del veto parental en diversas comunidades.

El último de estos ataques se produjo esta semana, cuando la presidencia de la Asamblea de Madrid canceló un monólogo que Palenciano iba a dar en una sala de la Cámara. La excusa de la presidencia para este veto es que en dicho entorno no se puede realizar una obra de teatro y que la sala no fue solicitada para ello. Tanto para Palenciano, como para Unidas Podemos (partido que organiza el evento), esta cancelación es una censura en toda regla.

El monólogo se realizará. Palenciano lo hará en la calle este miércoles, a las puertas de la Asamblea de Madrid. Pero esta activista denuncia que desde hace más de un año, la cantidad de talleres que da en los institutos de la capital han disminuido drásticamente. De los cinco o seis que solía tener por mes, ahora sólo da dos o tres. Algunos meses incluso tiene sólo uno.

Andaira: "Boadilla del Monte nos puso un veto municipal"

El Ayuntamiento del municipio madrileño de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, ha dado un paso más y ha vetado unos cursos preventivos contra la violencia machista que ya estaban programados. Como avanzó El País , el Ayuntamiento suspendió en noviembre un contrato firmado con la cooperativa Andaira, encargada de impartir los talleres en clases de secundaria.

Daniel Gómez, psicologo y coordinador del proyecto, explica que desde el primer momento tuvieron problemas. La cooperativa realizó los talleres — divididos en dos jornadas — en dos centros públicos y comenzaron el trabajo en otro colegio concertado, Casvi.

Gómez explica que se puso en contacto directamente con el orientador de Casvi y que le confirmaron que querían que los alumnos recibieran el taller. Sin embargo, entre la primera y la segunda sesión le llamó y le dijo que no querían continuar por "las quejas de los padres y de los alumnos", pero no le detalló el contenido exacto que generó estas molestias.

El Ayuntamiento le llamó pidiéndole una reunión por este motivo, pero el día antes del encuentro lo canceló y le avisó de que suspendían el contrato. "Esta fue la última comunicación con el Ayuntamiento. Los dos centros públicos nos felicitaron por el trabajo, pero nos pusieron un veto municipal. Aún faltan tres centros en los que tendríamos que impartir charlas".

COGAM: impresión de menos charlas y más control

José Vela, técnico de educación del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), explicó la semana pasada en rueda de prensa que nota una disminución de los centros que les llaman para impartir charlas. COGAM es una de las organizaciones que imparte más talleres sobre diversidad sexual en la Comunidad de Madrid. El año pasado llegaron a 60 centros y a 8.000 alumnos.

Esta solo es una impresión ya que hasta que termine el curso no podrán comparar los datos. Sin embargo, otro matiz que apuntan desde el colectivo es que los centros les solicitan más los materiales que van a impartir en los talleres de forma previa.

Pese a esto, Vela sí que destacó que nunca han detectado una conflictividad peligrosa y que la mayoría de familias y profesores apoyan este trabajo. "Es mayor el apoyo, pero la repercusión del acoso es más grande. Si una familia hace todo lo que pueda por entorpecer esto puede que no se imparta la charla en ese centro", razonó.

Vela es uno de los responsables de organizar las charlas que se imparten desde esta asociación en los centros educativos. "Son talleres destinados a prevenir todo el acoso y, específicamente, el causado por razones de LGTBIfobia, y a fomentar la tolerancia. Todos los contenidos están recogidos en la LOMCE. No se trabajan otros contenidos, por mucho que inventen", alegó.

Asociación DeFrente LGTB Sevilla: "Hemos notado la censura"

En Andalucía no se ha impuesto la censura parental, pero el Gobierno regional formado por PP y Ciudadanos necesita de Vox en el Parlamento. Fue el primer territorio en el que la extrema derecha apareció con fuerza y desde allí la Asociación DeFrente LGTB denuncia que también ha notado "la censura".

"Nosotros hacemos charlas de septiembre hasta junio. Los otros años comenzamos a trabajar a finales de septiembre o principios de octubre. Este año no nos han abierto las puertas de ningún centro hasta noviembre", explica a Público el coordinador del área de educación de la asociación, Lolo López.

Esta asociación imparte charlas adaptándose al contenido que quiera el centro, aunque el taller "estándar" está enfocado a explicar la diversidad de los cuerpos, el sexo, el género, las identidades y los roles y estereotipos condicionados a los hombres y a las mujeres.

Además, López explica que hay "recortes" en los contenidos". "Un centro quería una charla sobre buenos tratos y relaciones sexuales. Al final hubo que reorientar todo el contenido: no se podía hablar de buenos tratos, solo de relaciones toxicas, ETS y métodos anticonceptivos".

Desde la asociación creen que esto se debe a las declaraciones políticas sobre la diversidad: "Aunque el pin parental no esté establecido, han sembrado el miedo o el recelo. Las actividades se amparan en la ley, pero no se llevan a cabo por el temor a que existan familias que después se puedan quejar".