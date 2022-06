Las víctimas reclaman al Tribunal Supremo "una investigación independiente" del accidente del Alvia

La Plataforma Víctimas Alvia 04155, que representa a víctimas y familiares del accidente ferroviario ocurrido en Angrois (Galicia) en julio de 2013, ha pedido al Supremo que ordene "una investigación técnica independiente" ya que entienden que la anterior no fue objetiva ni imparcial.

Las víctimas han presentado un recurso en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó en parte sus pretensiones al concluir que la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) debe reunirse de nuevo para contestar "conforme a derecho" las peticiones de las víctimas, ante el "silencio administrativo" con el que la Comisión respondió repetidamente a sus diferentes requerimientos.

No obstante, el alto tribunal de la Comunidad de Madrid no atendió en su totalidad el recurso de la plataforma para que se cesara a los componentes de la CIAF y se renovase por completo este órgano, como así lo recuerda la Plataforma en su recurso ante el Supremo.

Según recoge el recurso, "la sentencia del TSJM ha incurrido en un error de Derecho" porque "parece resolver que, por el mero hecho de estar jubilados los miembros de la CIAF, revisten, per se, absoluta independencia".

Las víctimas entienden que "la Sala debió entrar a dilucidar si, en su caso, la trayectoria profesional de los miembros de la anterior CIAF, les podría permitir gozar de esa independencia que tanto añora una plataforma de víctimas".

Es por ello que la cuestión que plantean al Supremo es si "¿resulta independiente un miembro de la CIAF nombrado a propuesta del Ministerio? y si ¿resulta independiente un miembro de la CIAF que ha estado prestando servicios prácticamente toda su vida para ADIF, el Ministerio de Fomento o Renfe?".

En declaraciones ante el Supremo, el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, ha manifestado que acuden al alto tribunal para reclamar "una investigación técnica independiente tal y como viene exigiendo Europa", ya que les parece "lamentable" que casi nueve años después las víctimas tengan que seguir litigando cuando las instituciones europeas han hablado "claro" diciendo que el Estado cerró en falso la investigación.

"La investigación que se hizo no era independiente porque quien formaba parte del equipo era gente de Renfe, Adif y Fomento" ha dicho Domínguez, que ha explicado que "no les queda otra que recurrir al Supremo porque el TSJM no resolvió su petición".

Por eso, quieren que "el Supremo entre al fondo de la cuestión y diga si realmente se tiene que hacer esta investigación independiente", un petición que confían que será atendida después de que "todos los gobiernos les hayan ninguneado" y que recoge así el escrito presentado ante el alto tribunal.

"Mis mandantes no pretenden en estos autos que la contraparte les indemnice económicamente, sino tan solo poder tener la tranquilidad de saber cuál fue la causa por la que se produjo el siniestro, si realmente fue causa de un fatal error humano, y poder seguir con sus vidas honrando la memoria de las víctimas", señala el recurso.