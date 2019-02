La asociación Son Nuestros Hijos ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Barcelona la existencia de una agencia en dicha ciudad que provee servicios de asesoramiento y gestión en materia de procesos de gestación por sustitución en el extranjero que "podría estar incurriendo en posibles ilícitos penales en España".

La asociación pone en conocimiento de la Fiscalía estos hechos que previamente denunció la autora del libro Vientres de Alquiler, Nùria González, en este diario. Son Nuestros Hijos recalca que los hechos descritos en dicho libro, "de ser ciertos", deben ser analizados por este organismo para que "estudie la posible repercusión penal de dicha conducta derivada de una flagrante mala práctica de la gestación subrogada".

"Lo que Son Nuestros Hijos denuncia es la mala práctica de una agencia que presuntamente promovería la realización de procesos de gestación subrogada en el extranjero, quebrantando frontalmente la legislación local y llegando incluso a realizar en España posibles delitos de falsedad documentar para llevarlos a cabo", señala la asociación en el escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Barcelona

En el texto remitido a la Fiscalía, la asociación afirma que no entiende "por qué la autora de la publicación, en lugar de poner en conocimiento de las autoridades la conducta que supuestamente habría descubierto haciéndose pasar por una clienta ficticia, ha preferido vender libros al respecto (a razón de 15,90 € la unidad)", subraya.

"A la vista de que dicha abogada prefiere hacer dinero a costa de la mala praxis de la gestación subrogada, Son Nuestros Hijos prefiere que las autoridades persigan lo que serían claros ilícitos en caso de comprobarse la realidad de los hechos descritos en el libro", remarcan.

González, abogada experta en Derechos Humanos, relata en su libro cómo se hizo pasar por una clienta 'ficticia' de una agencia. En este relato, Son Nuestros Hijos ven "posibles irregularidades" que supondrían que esa agencia de Barcelona "estaría quebrantando" la legislación en materia de gestación subrogada en Ucrania y en Grecia, y cometiendo "delitos de falsedad documental en España".

La asociación apunta que no ha podido comprobar de qué agencia se trata. Por ello, con el objetivo de "comprobar la veracidad" de los hechos descritos, emplaza a la Fiscalía Provincial de Barcelona a que cite Nùria González para que "aporte toda la información que pueda facilitar sobre las posibles ilegalidades presuntamente cometidas por esta agencia y la identidad de la misma".

En declaraciones a Europa Press, González ha expresado que está "a las órdenes" de la Fiscalía en el caso de que decida citarla. "No tengo el menor problema en colaborar, de hecho hemos instado a la Fiscalía mil veces a que lo haga", ha apuntado.

"Me parece una pasada que Son Nuestros Hijos use una denuncia de una práctica aberrante para hacerse ellos pasar por los garantes de la legalidad", ha manifestado, para después asegurar que "desconocía" la existencia de este escrito, a pesar de que acababa de estar participando en un debate junto al presidente de esa asociación. "No me ha dicho ni una palabra", ha afirmado, expresando su sorpresa.

Según insisten en el escrito presentado, Son Nuestros Hijos defiende una "práctica ética y garantista de la gestación por sustitución" y, por ello, considera "que los hechos trasladados constituyen ilícitos penales que requieren de la pertinente investigación". Según argumenta, sus estatutos le "obligan a actuar frente a una mala práctica de la gestación subrogada, máxime cuando esta podría revestir caracteres delictivos".